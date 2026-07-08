Niğde'de düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 4 şüpheli tutuklandı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ile İstihbarat Şubesi ekiplerinin, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, uyuşturucu satıcılarına yönelik yürüttüğü çalışmalarda 4 şüpheli yakalandı.
Şüphelilerin üzerlerinde, ikametlerinde ve araçlarında yapılan aramalarda, 134,33 gram sentetik uyuşturucu ve 176 sentetik hap ele geçirildi.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 4 zanlı, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.
Son Dakika › Güncel › Niğde'de Uyuşturucu Operasyonu: 4 Tutuklama - Son Dakika
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