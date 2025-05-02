Niğde'de Veliler ve Öğrenciler Atölyelerde Buluştu - Son Dakika
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Niğde'de Veliler ve Öğrenciler Atölyelerde Buluştu

Niğde'de 'Ailemle Eğitim Yolculuğum' projesi kapsamında aileler ve öğrenciler atölyelerde bir araya geldi.

02.05.2025 15:49
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Niğde'de aileler ve öğrenciler atölye etkinliklerinde buluştu

NİĞDE - Milli Eğitim Bakanlığı tarafından hayata geçirilen 'Ailemle Eğitim Yolculuğum' projesi çerçevesinde, Niğde Zahide Sefer İlkokulu'nda anlamlı bir etkinlik gerçekleştirildi.

Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli istikametinde düzenlenen atölyelere 72 öğrenci, velileriyle birlikte katılarak eğitim sürecine aktif şekilde dahil oldu. Okulda kurulan altı farklı atölyede zeka oyunları, bileklik yapımı, mum yapımı, kuş evi boyama gibi etkinliklerin yanı sıra 'Avucumdaki Öpücük' isimli rehberlik atölyesi de yer aldı. Veliler ve öğrenciler, bu etkinlikler sayesinde hem eğlendi hem de birlikte kaliteli zaman geçirme fırsatı buldu.

Altı Farklı Atölyede Ortak Deneyim

Zahide Sefer İlkokulu Müdürü İhsan Çelikbaş, projeye yoğun ilgi gösterildiğini belirterek; "Bakanlığımızın Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli kapsamında hayata geçirdiği bu projeyle, okulumuzda tamamen gönüllülük esasıyla altı farklı atölye oluşturduk. Duyuru yapıldıktan yalnızca 8 saat sonra tüm kontenjanlarımız doldu. Bu ilgi bizleri mutlu etti. Velilerimizin gözlerindeki mutluluğu görmek, yaptığımız çalışmanın ne kadar değerli olduğunu bir kez daha gösterdi" ifadelerini kullandı. Projenin yürütücülerinden okulun psikolojik danışmanı Ahmet Gebelek ise aile katılımının önemine dikkat çekerek, "Bu modelin en önemli temalarından biri aileydi. Çünkü yetkin ve erdemli bireylerin temelinde aile yer alır. Bu nedenle çocuklarımızla ailelerini bir araya getirmek, iletişimlerini güçlendirmek ve kaliteli zaman geçirmelerini sağlamak amacıyla bu atölyeleri gerçekleştirdik. Katılım ve geri dönüşler oldukça olumlu" dedi. Etkinliğe katılan veliler de projeden duydukları memnuniyeti dile getirdi. Kızı ile atölyeye katılan Saadet Oral; "Kızımla birlikte kuş evi boyaması yapıyoruz. Dijital ortamdan uzak, yüz yüze ve anlamlı bir etkinliğe katılmak bizi çok mutlu etti. Böyle etkinliklerin devam etmesini istiyoruz" şeklinde konuştu. Kamil İncesu ise, "Çocuklarımızla işten sonra kaliteli zaman geçirmek zor olabiliyor. Bu tür etkinlikler sayesinde hem çocuklarımız eğleniyor hem de bizler için anlamlı hatıralar birikiyor" dedi.

Öğrenci ve velilerin keyifli ve verimli zaman geçirmesini sağlayan etkinliklerin Zahide Sefer İlkokulu'nda farklı atölye çalışmaları ile devam edeceği ifade edildi.

Kaynak: İHA

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