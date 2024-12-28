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Niğde'de yaban domuzu sürüsü görüntülendi

NİĞDE - Niğde'nin Çamardı ilçesindeki Aladağlar Emli Vadisi mevkiinde domuz sürüsü kayıt altına alındı.

Zengin bitki örtüsü ve birçok yaban hayvanına ev sahipliği yapan Aladağlar Milli Parkı'ndaki yaban domuzu sürüsü, Emli Vadisi'nde aracıyla seyir halinde olan rehber tarafından kayıt altına alındı. Sürü halinde dağdan inen yaban domuzları, araç yolunu geçip ormanlık alana girdi.