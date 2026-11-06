Niğde\'de yoğun sis nedeniyle şarampole devrilen otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti

NİĞDE'de şarampole devrilen otomobil sürücüsü Beytullah Ünlü hayatını kaybetti.

Kaza, Niğde- Kayseri kara yolu üzerinde meydana geldi. Beytullah Ünlü yönetimindeki 34 PSG 59 plakalı otomobil, yoğun sisin etkili olduğu bölgede sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole devrildi. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerinin müdahale ettiği sürücü Beytullah Ünlü'nün hayatını kaybettiği belirlendi.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Haber: Adnan ÇELEBİ-Kamera: NİĞDE,