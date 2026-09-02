Niğde'deki üniversitede TÜBİTAK destekli enerji risk endeksi geliştirilecek - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Niğde'deki üniversitede TÜBİTAK destekli enerji risk endeksi geliştirilecek

Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesinde yürütülen enerji güvenliği risk endeksi projesi, TÜBİTAK 1001 programı kapsamında desteklenmeye hak kazandı. Proje, 1980-2025 dönemini kapsayacak ve en az 50 ülkenin verileriyle yeni nesil risk endeksi oluşturulmasını hedefliyor.

Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesinde (NÖHÜ) yürütülen "Enerji Güvenliği İçin Yeni Bir Ölçüm Aracı, Küresel ve Ulusal Düzeyde Enerji Güvenliği Risk Endeksi Geliştirilmesi Projesi", TÜBİTAK 1001-Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Projelerini Destekleme Programı kapsamında desteklenmeye hak kazandı.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, Fen Fakültesi Araştırma Dekanlığında görev yapan Dr. Gökhan Kartal ve Fen Fakültesi Matematik Bölümünden Dr. Meral Yaşar Kartal projenin yürütücülüğünü üstlendiler.

Proje kapsamında, enerji güvenliği alanında uluslararası ölçekte kullanılabilecek yeni nesil enerji güvenliği risk endeksi (ESRI) geliştirilmesi hedefleniyor.

Endeksin ilk versiyonunun 1980-2025 dönemini kapsaması ve en az 50 ülkeye ilişkin verilerden oluşturulması planlanıyor.

Proje kapsamında enerji güvenliği, erişilebilirlik, satın alınabilirlik ve kabul edilebilirlik olmak üzere 4 temel boyutta ele alınacak.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Rektör Prof. Dr. Hasan Uslu, projede görev alan hocaları tebrik etti.

Uslu, "Geliştirilecek yeni endeksin enerji güvenliği alanında önemli bir bilimsel katkı sunacağına inanıyorum. Araştırmacıların ulusal ve uluslararası ölçekte nitelikli çalışmalar ortaya koymalarından duyduğum memnuniyeti dile getirmek istiyorum." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

Ömer Halisdemir, Tübitak, Enerji, Güncel, Niğde, Son Dakika

Son Dakika Güncel Niğde'deki üniversitede TÜBİTAK destekli enerji risk endeksi geliştirilecek - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İngiltere’nin eski başbakanı Keir Starmer milletvekilliğinden de istifa etti İngiltere'nin eski başbakanı Keir Starmer milletvekilliğinden de istifa etti
Sürücünün açtığı kapı elektrikli bisikletteki kadına çarptı, gözlük camının parçaları yüzüne saplandı Sürücünün açtığı kapı elektrikli bisikletteki kadına çarptı, gözlük camının parçaları yüzüne saplandı
Adliyede ifade veren eski İçişleri Bakanı İdris Naim Şahin hakkında yurt dışına çıkış yasağı Adliyede ifade veren eski İçişleri Bakanı İdris Naim Şahin hakkında yurt dışına çıkış yasağı
Trabzonspor’dan geçici çözüm Gençlerbirliği maçına eski teknik direktörüyle hazırlanacaklar Trabzonspor'dan geçici çözüm! Gençlerbirliği maçına eski teknik direktörüyle hazırlanacaklar
Hakkında soruşturma açılan gazeteci Kemal Öztürk ifade verdi: Şiddeti savunan tek cümlem olmadı Hakkında soruşturma açılan gazeteci Kemal Öztürk ifade verdi: Şiddeti savunan tek cümlem olmadı
Times Meydanı’nda yaralanmıştı: Dünyaca ünlü bankacı hayatını kaybetti Times Meydanı’nda yaralanmıştı: Dünyaca ünlü bankacı hayatını kaybetti

17:33
Adli Tıp’tan Erhan Çelik’in sözleriyle örtüşen rapor İşte Özlem Gültekin’in kesin ölüm nedeni
Adli Tıp'tan Erhan Çelik'in sözleriyle örtüşen rapor! İşte Özlem Gültekin'in kesin ölüm nedeni
17:22
Cemal Enginyurt’un danışmandan skandal itiraflar: Gece yarısı ’burs’ transferleri, fuhuş kayıtlı isimler ve daha neler neler
Cemal Enginyurt'un danışmandan skandal itiraflar: Gece yarısı 'burs' transferleri, fuhuş kayıtlı isimler ve daha neler neler
17:00
Trabzonspor’dan Richarlison bombası
Trabzonspor'dan Richarlison bombası
16:54
Yapılan itiraz reddedildi Üsküdar Belediyesi’nde başkan vekilliği seçimi yenilenecek
Yapılan itiraz reddedildi! Üsküdar Belediyesi'nde başkan vekilliği seçimi yenilenecek
16:30
Güllü cinayetinde ortaya çıkan şok görüntü: İki daire teklif etti ben de attım
Güllü cinayetinde ortaya çıkan şok görüntü: İki daire teklif etti ben de attım
15:20
Marmara’da batan gemideki 10 denizcinin kimlikleri belli oldu Gemi sahibinden çok ağır sözler: O ihanet
Marmara'da batan gemideki 10 denizcinin kimlikleri belli oldu! Gemi sahibinden çok ağır sözler: O ihanet
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 2.09.2026 17:49:24. #7.12#
SON DAKİKA: Niğde'deki üniversitede TÜBİTAK destekli enerji risk endeksi geliştirilecek - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement