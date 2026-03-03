Niğde Halisdemir Üniversitesinde Yeni Yüksek Lisans Programı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Niğde Halisdemir Üniversitesinde Yeni Yüksek Lisans Programı

03.03.2026 11:48
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi, disiplinlerarası tezli yüksek lisans programı açtı.

Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesinde (NÖHÜ) disiplinlerarası tezli yüksek lisans programı açıldı.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, Fen Bilimleri Enstitüsü Bilgisayar Bilimleri ve Bilişim Teknolojileri Ana Bilim Dalı'nda, Bilgisayara Bilimleri ve Teknolojileri Tezli Yüksek Lisans Programı öğrenci alımına başlayacak.

Bu kapsamda kurulan tezli yüksek lisans programıyla farklı akademik alanları bir araya getirerek, çok boyutlu araştırma ve uygulama imkanı sunacak.

Üniversite açılan yeni ana bilim dalında yürütülecek eğitim, öğretim ve araştırma faaliyetlerinin daha da güçlendirilmesini amaçlıyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Rektör Prof. Dr. Hasan Uslu, programın üniversiteye ve öğrencilere hayırlı olması temennisinde bulundu.

Uslu, "Üniversitenin akademik vizyonunu güçlendirecek bu önemli adımın hem öğrencilerimize hem de ülkemizin bilimsel ve teknolojik gelişimine katkı sağlayacağına inanıyorum. Açılan disiplinlerarası tezli yüksek lisans programımızla farklı bilim alanlarını buluşturarak güç birliği oluşturmayı hedefliyoruz." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

Güncel, Niğde, Son Dakika

Son Dakika Güncel Niğde Halisdemir Üniversitesinde Yeni Yüksek Lisans Programı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Vatandaşın isyanına kulak verildi Yüzde 20 artış yapılacak Vatandaşın isyanına kulak verildi! Yüzde 20 artış yapılacak
Beşiktaş’tan Altay Bombası Beşiktaş'tan Altay Bombası
Bakan Uraloğlu’ndan uçuş iptalleri açıklaması Tarihler uzatıldı Bakan Uraloğlu'ndan uçuş iptalleri açıklaması! Tarihler uzatıldı
Emekli CIA görevlisi: Amerika ve İsrail’in bu savaşı kazanması çok zor Emekli CIA görevlisi: Amerika ve İsrail'in bu savaşı kazanması çok zor
Savaşa girdikleri ilk gün komutanlarını kaybettiler Savaşa girdikleri ilk gün komutanlarını kaybettiler
Nihat Kahveci’den Fenerbahçeli yıldıza olay sözler Nihat Kahveci'den Fenerbahçeli yıldıza olay sözler

12:11
Savaşın çıktığını gören Ronaldo Riyad’dan kaçarak oraya sığındı
Savaşın çıktığını gören Ronaldo Riyad'dan kaçarak oraya sığındı
12:08
Bakan Fidan’a açıkça soruldu: İran, Türkiye’ye saldırır mı
Bakan Fidan'a açıkça soruldu: İran, Türkiye'ye saldırır mı?
11:38
Fatma Nur öğretmeni bıçaklayan öğrenci olaydan sona böyle bağırmış
Fatma Nur öğretmeni bıçaklayan öğrenci olaydan sona böyle bağırmış
11:26
Korku büyüyor Macron konuşma yapmaya 4 savaş uçağıyla gitti
Korku büyüyor! Macron konuşma yapmaya 4 savaş uçağıyla gitti
11:20
Okul saldırısında ölen 168 kız çocuğunun cenaze töreninde mahşeri kalabalık
Okul saldırısında ölen 168 kız çocuğunun cenaze töreninde mahşeri kalabalık
11:07
Körfez’de kaos planı İki Arap ülkesinde MOSSAD ajanları gözaltında iddiası
Körfez'de kaos planı! İki Arap ülkesinde MOSSAD ajanları gözaltında iddiası
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 3.03.2026 12:17:42. #7.13#
SON DAKİKA: Niğde Halisdemir Üniversitesinde Yeni Yüksek Lisans Programı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.