Niğde Halisdemir Üniversitesinde Yeni Yüksek Lisans Programı

Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesinde (NÖHÜ) disiplinlerarası tezli yüksek lisans programı açıldı.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, Fen Bilimleri Enstitüsü Bilgisayar Bilimleri ve Bilişim Teknolojileri Ana Bilim Dalı'nda, Bilgisayara Bilimleri ve Teknolojileri Tezli Yüksek Lisans Programı öğrenci alımına başlayacak.

Bu kapsamda kurulan tezli yüksek lisans programıyla farklı akademik alanları bir araya getirerek, çok boyutlu araştırma ve uygulama imkanı sunacak.

Üniversite açılan yeni ana bilim dalında yürütülecek eğitim, öğretim ve araştırma faaliyetlerinin daha da güçlendirilmesini amaçlıyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Rektör Prof. Dr. Hasan Uslu, programın üniversiteye ve öğrencilere hayırlı olması temennisinde bulundu.

Uslu, "Üniversitenin akademik vizyonunu güçlendirecek bu önemli adımın hem öğrencilerimize hem de ülkemizin bilimsel ve teknolojik gelişimine katkı sağlayacağına inanıyorum. Açılan disiplinlerarası tezli yüksek lisans programımızla farklı bilim alanlarını buluşturarak güç birliği oluşturmayı hedefliyoruz." ifadelerini kullandı.