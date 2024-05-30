Niğde Halk Eğitim Merkezi'nden 224 kişiye belge verildi - Son Dakika
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Niğde Halk Eğitim Merkezi'nden 224 kişiye belge verildi

Niğde Halk Eğitim Merkezi\'nden 224 kişiye belge verildi

Niğde Halk Eğitim Merkezi tarafından düzenlenen okuma yazma kursuna katılan 224 kişiye sertifika verildi. Vali Cahit Çelik, programda yaptığı konuşmada, okumanın önemine vurgu yaparak, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan'ın başlattığı seferberlik çerçevesinde okuma yazma seferberliğinin başladığını belirtti. Müdür Orhan Çetin ise tüm vatandaşların okuma yazma öğrenene kadar çalışmaların devam edeceğini ifade etti.

30.05.2024 14:12
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Niğde Halk Eğitim Merkezince açılan okuma yazma kursuna katılan 224 kişiye belge verildi.

Vali Cahit Çelik, İnci Yavuz Kadıoğlu Anaokulu'nda düzenlenen programda, ilk emri "Oku" olan bir dinin müntesipleri olduklarını söyledi.

İslam coğrafyasının "Oku" emrini yerine getiremediğini aktaran Çelik, şunları kaydetti:

"Allah Kur'an-ı Kerim'de bu emri sadece erkeklere vermiyor, genel bir emir olarak verilmiş. Erkekler de kadınlar da okuyacaklar. Nihayetinde toplumlar hem erkekten hem de kadından oluşmaktadır. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan'ın başlattığı seferberlik çerçevesinde göreve başladığım ilk anda arkadaşlara talimatlarımız oldu ve ilimizde okuma yazma seferberliği başlattık. Okuyan bir insan hem kendisini bilir hem yaratıcısını bilir hem de toplumu bilir, öğrenir. Bu yıl içerisinde açtığımız kurslarda başarı gösteren tüm kursiyerlerimizi tebrik ediyorum."

Niğde Halk Eğitim Merkezi Müdürü Orhan Çetin de tüm vatandaşların okuma yazma öğrenene kadar çalışmaları sürdüreceklerini bildirdi.

Konuşmaların ardından okuma yazma öğrenen 224 kursiyere sertifika verildi.

Kaynak: AA

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