Niğde-Kayseri Yolunda Kamyonet Yangını - Son Dakika
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Niğde-Kayseri Yolunda Kamyonet Yangını

Niğde-Kayseri Yolunda Kamyonet Yangını
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Traktöre çarpan kamyonet alev aldı, 3 kişi yaralandı. Ulaşım kontrollü sağlandı.

NİĞDE- Kayseri karayolunda traktöre arkadan çarpan kamyonet alev alarak kullanılamaz hale geldi. Kazada 3 kişi yaralanırken, yangın nedeniyle ulaşım bir süre kontrollü olarak sağlandı.

Kaza, saat 23.00 sıralarında Niğde-Kayseri karayolu Höyük mevkisinde meydana geldi. Kayseri yönüne seyir halinde olan ve sürücüleri henüz belirlenemeyen kamyonet, aynı istikamette ilerleyen traktöre arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle kamyonetin motor kısmında yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler tüm aracı sararken, durumun bildirilmesi üzerine bölgeye sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Jandarma ekipleri yolda güvenlik önlemi alırken yaralanan 3 kişi, sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Yanan kamyonet ise itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülürken araç kullanılamaz hale geldi. Kaza nedeniyle bir süre aksayan trafik akışı araçların kaldırılmasının ardından normale döndü.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Niğde-Kayseri Yolunda Kamyonet Yangını - Son Dakika

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