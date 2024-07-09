Niğde merkezli siber suç operasyonunda 4 şüpheli tutuklandı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Niğde merkezli siber suç operasyonunda 4 şüpheli tutuklandı

Niğde merkezli düzenlenen operasyonda, siber suçlara yönelik olarak gözaltına alınan 7 şüpheliden 4'ü tutuklandı. İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, 10 şüphelinin yakalanması için çalışma başlatmıştı. Niğde, Mersin ve Gaziantep'te düzenlenen eş zamanlı operasyonda 7 şüpheli yakalandı ve çok sayıda dijital materyal ele geçirildi. Tutuklanan 4 şüphelinin yanı sıra, 2 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı ve biri ise ifadesinin ardından salıverildi. Ekipler, 3 şüphelinin yakalanması için çalışmalarını sürdürüyor.

09.07.2024 19:31
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Niğde merkezli 3 ilde düzenlenen siber suçlara yönelik operasyonda gözaltına alınan 7 şüpheliden 4'ü tutuklandı.

Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, haklarında "Nitelikli dolandırıcılık ve müstehcenlik suçunu bilişim sistemlerini kullanarak işlemek ve şantaj" suçundan yakalama kararı bulunan 10 şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

Bu kapsamda Niğde, Mersin ve Gaziantep'te belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenleyen ekipler, 10 şüpheliden 7'sini yakaladı.

İkametlerde yapılan aramalarda çok sayıda dijital materyal ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüphelilerden 4'ü çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı, 2'si adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı, biri ise ifadesinin ardından salıverildi.

Ekipler, 3 şüphelinin yakalanması için çalışmalarını sürdürüyor.

Kaynak: AA

Operasyon, Gaziantep, Mersin, Niğde, Dolandırıcılık, Güvenlik, Suç, Operasyon, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Niğde merkezli siber suç operasyonunda 4 şüpheli tutuklandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


17:41 Diyarbakır’da kadın öğretmen, gönül ilişkisi yaşadığı öğretmeni öldürdü Diyarbakır'da kadın öğretmen, gönül ilişkisi yaşadığı öğretmeni öldürdü
17:37 Direksiyon sınavında parktan kalanlara müjde Ehliyete yeni düzenleme geldi Direksiyon sınavında parktan kalanlara müjde! Ehliyete yeni düzenleme geldi
17:10 “Ya zam ya seçim“ dedi, hükümete asgari ücret için rakam verdi "Ya zam ya seçim" dedi, hükümete asgari ücret için rakam verdi
16:03 Özel’in “Esad-Erdoğan arasında arabulucu olurum“ sözü CHP ve DEM’i karşı karşıya getirdi Özel'in "Esad-Erdoğan arasında arabulucu olurum" sözü CHP ve DEM'i karşı karşıya getirdi
15:20 Siyaset sahnesinde taşları yerinden oynatacak iddia: Selim Temurci ve İsa Mesih Şahin yuvaya dönüyor Siyaset sahnesinde taşları yerinden oynatacak iddia: Selim Temurci ve İsa Mesih Şahin yuvaya dönüyor
19:27 Yeni sezonda olmayacaklar Okan Buruk, 5 yıldızın birden biletini kesti Yeni sezonda olmayacaklar! Okan Buruk, 5 yıldızın birden biletini kesti
19:01 Gazze’yi işgal eden İsrail askerleri hastaneleri doldurdu Gazze'yi işgal eden İsrail askerleri hastaneleri doldurdu
18:38 Ali Koç, yıldız golcü için gemileri yaktı: Bu transferi bir an önce bitirin Ali Koç, yıldız golcü için gemileri yaktı: Bu transferi bir an önce bitirin
17:39 2’si kardeş 3 kişi gölette serinlemek isterken boğuldu 2'si kardeş 3 kişi gölette serinlemek isterken boğuldu
17:35 Rüşvet operasyonu düzenlenen gümrük çalışanlarının adreslerinden servet çıktı Rüşvet operasyonu düzenlenen gümrük çalışanlarının adreslerinden servet çıktı
17:17 İsteği reddedilince önce eski iş ortaklarına sonra kendine kıydı İsteği reddedilince önce eski iş ortaklarına sonra kendine kıydı
17:15 Ferdi Kadıoğlu Premier Lig’i birbirine kattı Transfer rekoru kıracak Ferdi Kadıoğlu Premier Lig'i birbirine kattı! Transfer rekoru kıracak
17:14 Saplantılı danışman, Kılıçdaroğlu’nun hesabından kadın doktora taciz mesajları attı Saplantılı danışman, Kılıçdaroğlu'nun hesabından kadın doktora taciz mesajları attı
15:47 Galatasaray mı Beşiktaş mı Süper Kupa’nın ne zaman oynanacağı belli oldu Galatasaray mı Beşiktaş mı? Süper Kupa'nın ne zaman oynanacağı belli oldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 9.07.2024 20:55:32. #1.12#
SON DAKİKA: Niğde merkezli siber suç operasyonunda 4 şüpheli tutuklandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement