Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Mezuniyet Töreni Gerçekleştirildi

Güncel

Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi 2023-2024 akademik yılı mezuniyet töreni, TBMM Dışişleri Komisyonu Başkanı ve AK Parti Ankara Milletvekili Fuat Oktay'ın katılımıyla gerçekleştirildi.

Oktay, Şehit Ömer Halisdemir Kongre ve Kültür Merkezi'ndeki törende yaptığı konuşmada, mücevher gibi bir ülkede yaşadıklarını, bu değerli konumun önemli zorlukları da beraberinde getirdiğini söyledi.

Gençlerin karşılaştıkları krizleri ve zorlukları, kendilerini geliştirip güçlendirerek fırsata dönüştürebilmeleri gerektiğini vurgulayan Oktay, şöyle konuştu:

"Kişisel yaşamlarınızda kazandığınız bu farkındalık, ülke kalkınmasında ve savunmasında da devreye girecek, bu da milletçe güçlü olmamızı sağlayacaktır. Ülkemizin özel konumu, iç ve dış tehditler karşısında her an uyanık olmamızı gerekli kılıyor. Ülkemize yönelik doğrudan saldırıların en hain örneklerinden birini, bundan 8 yıl önce 15 Temmuz'da yaşadık. FETÖ'nün darbe girişimi sırasında 251 vatandaşımızı şehit verdik. Milletimiz, Cumhurbaşkanımızın çağrısıyla sokaklara inerek zor günde nasıl kenetlendiğini, demokrasisine, hakkına, hukukuna uzanan eli nasıl kırdığını açıkça ortaya koydu."

Vali Cahit Çelik de en büyük okulun hayatın kendisi olduğuna dikkati çekerek, insanın kendini geliştirmesinin bir ömür boyu sürmesi gerektiğini aktardı.

Rektör Prof. Dr. Hasan Uslu ise 30 yılı aşkın mazisi, 28 bin öğrencisi ve 1700'ü aşkın personeliyle üniversitenin 15 fakülte, 4 enstitü, Türk musikisi devlet konservatuvarı, yüksekokul, 6 meslek yüksekokulu ve 14 araştırma merkeziyle ülkeye ve insanlığa hizmet verdiğini dile getirdi.

Konuşmaların ardından bölümlerini dereceyle bitiren öğrencilere, mezuniyet belgeleri ve plaketleri verildi.

Törene, MHP Niğde Milletvekili Cumali İnce, İl Emniyet Müdürü Adnan Özdemir, İl Jandarma Komutanı Albay Gürol Okyar, kurum müdürleri, siyasi parti temsilcileri, öğrenciler ve aileleri katıldı.

Öte yandan Oktay, Niğde Belediye Başkanı Emrah Özdemir'i de ziyaret ederek, Kent Müzesi'ne dönüştürülen bedesten, 100. Yıl Halk Kütüphanesi'ne dönüştürülen ve 1861'de yapılan Yahya Peygamber Kilisesi ile Niğde Kalesi'ni de gezdi.