Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hasan Uslu, AA\'nın 104. kuruluş yıl dönümünü kutladı

Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hasan Uslu, Anadolu Ajansının (AA) kuruluşunun 104. yıl dönümü dolayısıyla mesaj yayımladı.
Uslu, mesajında, Kurtuluş Mücadelesi sürecinde kurularak o günden bugüne aziz milletin uluslararası kamuoyundaki yerli ve milli sesi AA'nın 104'üncü kuruluş yıl dönümünü büyük bir gururla karşıladıklarını belirtti.
Yurt içi ve dışındaki yaygın ağıyla milletin en hızlı şekilde haber almasını sağlayan milli Ajansın aynı zamanda dünya kamuoyunun Türkiye hakkında doğru ve güvenilir bilgi almasını sağladığını aktaran Uslu, şunları kaydetti:
"Bu yönüyle Türk haberciliğinin gelişmesinde öncü ve örnek bir rol üstlenen kuruluşumuzun nice yıllara erişmesi en büyük dileğimizdir. Cumhuriyet'imizin temellerinin atıldığı dönemde Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün talimatıyla kurulan ve o günden itibaren Türk milleti için çalışan bu güzide kuruluşumuzun kuruluş yıl dönümünü içtenlikle kutluyor, tarafsız ve objektif bir şekilde zaman mefhumu gözetmeksizin fedakarca çalışan tüm mensuplarını tebrik ederek çalışmalarında başarılar diliyorum."
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Samsun'un İlkadım ilçesinde polis ekipleri tarafından yapılan uygulama sırasında durdurulan bir araçta yapılan aramada 272 adet sentetik ecza hap ve 1 adet tüfek bulundu. M. U., T. İ. ve V.B. isimli şahıslar hakkında uyuşturucu madde ticareti yapmak suçundan soruşturma başlatıldı.
Siirt Valisi Dr. Kemal Kızılkaya, Anadolu Ajansı'nın (AA) kuruluşunun 104. yılı dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı. Vali Kızılkaya, AA'nın doğru, tarafsız ve hızlı habercilik anlayışıyla hizmetlerini sürdürdüğünü ve ülkemizde habercilik alanında bir referans ve eğitim kurumu olduğunu belirtti. Ayrıca, Anadolu Ajansı'nın yurt içinde ve dışında haber alma hakkını sağlayan önemli bir haber ajansı olduğunu vurguladı.
Afyonkarahisar'ın Şuhut ilçesinde imece usulü ile yapılan 3 bin kişilik iftar programı belediye bütçesinden tek kuruş alınmadan gerçekleştirildi. Hayırseverler ve vatandaşlar topladıkları para ile iki büyükbaş hayvan alıp 3 bin kişiye yetecek kadar yemek yaptırarak iftar programını düzenledi. Program, Kadir Gecesi'nde geleneksel hale getirilerek gelecek yıllarda da yapılması planlanıyor.
Erzurum Valiliği tarafından yapılan açıklamada, Ramazan Bayramı öncesi gıda işletmelerine yönelik denetimlerin artırıldığı belirtildi. 3 ay boyunca 6 bin 118 adet işletmede denetim gerçekleştirildiği ifade edildi. Yapılan denetimler sonucunda 24 adet idari yaptırım kararı alınarak toplam 1 milyon 62 bin 251 TL idari para cezası uygulandığı bildirildi.
AK Parti ile MHP arasındaki ittifak görüşmelerinde ayrı adaylarla girme kararı alınan Kütahya, Kilis, Amasya ve Yozgat gibi illerde muhalefet partilerinin aradan sıyrılarak ipi göğüslemesi sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan kurmaylarına "Buralara ayrı çalışın, sorumluları tespit edin" talimatını verdiği öğrenildi.
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