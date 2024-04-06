Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hasan Uslu, AA\'nın 104. kuruluş yıl dönümünü kutladı

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Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hasan Uslu, Anadolu Ajansının (AA) kuruluşunun 104. yıl dönümü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Uslu, mesajında, Kurtuluş Mücadelesi sürecinde kurularak o günden bugüne aziz milletin uluslararası kamuoyundaki yerli ve milli sesi AA'nın 104'üncü kuruluş yıl dönümünü büyük bir gururla karşıladıklarını belirtti.

Yurt içi ve dışındaki yaygın ağıyla milletin en hızlı şekilde haber almasını sağlayan milli Ajansın aynı zamanda dünya kamuoyunun Türkiye hakkında doğru ve güvenilir bilgi almasını sağladığını aktaran Uslu, şunları kaydetti:

"Bu yönüyle Türk haberciliğinin gelişmesinde öncü ve örnek bir rol üstlenen kuruluşumuzun nice yıllara erişmesi en büyük dileğimizdir. Cumhuriyet'imizin temellerinin atıldığı dönemde Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün talimatıyla kurulan ve o günden itibaren Türk milleti için çalışan bu güzide kuruluşumuzun kuruluş yıl dönümünü içtenlikle kutluyor, tarafsız ve objektif bir şekilde zaman mefhumu gözetmeksizin fedakarca çalışan tüm mensuplarını tebrik ederek çalışmalarında başarılar diliyorum."