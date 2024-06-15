Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi, Türk Dünyası Araştırmaları Sempozyumu'na katıldı - Son Dakika
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Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi, Türk Dünyası Araştırmaları Sempozyumu'na katıldı

Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi, Kazak Milli Kızlar Pedagoji Üniversitesi iş birliğinde Bakü Avrasya Üniversitesi ev sahipliğinde düzenlenen '11. Türk Dünyası Araştırmaları Sempozyumu'na katıldı. Sempozyumda Türk dünyasının sosyal bilimler alanındaki ihtiyaç duyduğu ilmi araştırmalara ortak paylaşım zemini sağlanırken, Türkiye, Azerbaycan, Kazakistan, Kırgızistan ve Özbekistan'dan akademisyen ve araştırmacılar 310 bilimsel tebliğ sundu. Rektör Prof. Dr. Hasan Uslu, Türk dünyasının yüzyılı olacağına inandığını belirtti ve sempozyuma katılanlara teşekkür etti.

15.06.2024 12:15
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Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi (NÖHÜ), Kazak Milli Kızlar Pedagoji Üniversitesi iş birliğinde Bakü Avrasya Üniversitesi ev sahipliğinde düzenlenen "11. Türk Dünyası Araştırmaları Sempozyumu"na katıldı.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, Türk dünyasının sosyal bilimlerin her alanında ihtiyaç duyduğu ilmi araştırmalara ortak paylaşım zemini sağlamak amacıyla ilki 2014 yılında NÖHÜ ev sahipliğinde düzenlenen sempozyumun 11'incisi, "Türk Dünyası'nın 2040 Hedefleri ve Türk Devletleri Teşkilatı" temasıyla Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de gerçekleştirildi.

Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi öncülüğünde Kazak Milli Kızlar Pedagoji Üniversitesi iş birliğinde Bakü Avrasya Üniversitesi ev sahipliğinde 2 gün süren sempozyumda, Türkiye, Azerbaycan, Kazakistan, Kırgızistan ve Özbekistan'dan akademisyen ve araştırmacılar, Türk dünyası araştırmalarına ilişkin 310 bilimsel tebliğ sundu.

Etkinlikte, "Kökümüz Bir, Türk'üz Festivali" gerçekleştirildi, NÖHÜ Türk Musikisi Devlet Konservatuvarı ekibi Türk Halk Müziği dinletisi icra etti.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Rektör Prof. Dr. Hasan Uslu, 21. yüzyılın Türk dünyasının yüzyılı olacağına inandığını belirtti.

Sempozyuma Türk dünyasının farklı ülkelerinden 400'e yakın araştırmacı ve akademisyenin katıldığını bildiren Uslu, "Bu güzel organizasyon ve ev sahipliği için Rektör Prof. Sayın Nazim Hüseynli nezdinde Bakü Avrasya Üniversitesine, sempozyumumuza destek ve katkılarından dolayı Rektör Dr. Sayın Gulmira Qanay nezdinde Kazak Milli Kızlar Pedagoji Üniversitesine ve Türk dünyasından katılan tüm akademisyen ve katılımcılara teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi, Türk Dünyası Araştırmaları Sempozyumu'na katıldı - Son Dakika

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