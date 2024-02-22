Niğde OSB ve Ankara Bilgi Teknolojileri işbirliğiyle 'Sanayide Karbon Zirvesi' düzenlendi - Son Dakika
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Niğde OSB ve Ankara Bilgi Teknolojileri işbirliğiyle 'Sanayide Karbon Zirvesi' düzenlendi

Niğde OSB ve Ankara Bilgi Teknolojileri işbirliğiyle \'Sanayide Karbon Zirvesi\' düzenlendi

Niğde Organize Sanayi Bölgesi (OSB) ile Ankara Bilgi Teknolojileri tarafından gerçekleştirilen 'Sanayide Karbon Zirvesi'nde, AB'nin yeşil mutabakat politikası ve karbon düzenleme mekanizması ele alındı. Türkiye'nin yeşil mutabakat politikasıyla 2050 yılında karbonsuz ilk kıta olma hedefi vurgulandı. Zirvede ayrıca AB'nin sanayi karbonlarıyla ilgili mevzuatlar ve karbon ayak izinin hesaplanması gibi konular da görüşüldü.

22.02.2024 17:17
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Niğde Organize Sanayi Bölgesi (OSB) ile Ankara Bilgi Teknolojileri tarafından "Sanayide Karbon Zirvesi" programı gerçekleştirildi.

Niğde OSB Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Altunbaş, programda, AB'nin yeşil mutabakat ile temel araçlardan birinin karbon düzenleme mekanizması olduğunu söyledi.

Türkiye'nin kalkınma hedefleri doğrultusundaki yeşil mutabakat politikasının tüm sektör ve ülkeler için yeni bir dönemin başlangıcı olduğunu belirten Altunbaş, bu çerçevede 2050 yılında karbonsuz ilk kıta olma hedefi politikalara ivme kazandırdığını aktardı.

Ankara Bilgi Teknolojileri Genel Müdürü Yücel Koçak da zirvede bu konudaki mevzuatın işleyişi, AB'nin sanayi karbonlarıyla ilgili çıkardığı mevzuatları, karbon ayak izinin hesaplanması gibi konuların görüşüleceğini belirtti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Niğde OSB ve Ankara Bilgi Teknolojileri işbirliğiyle 'Sanayide Karbon Zirvesi' düzenlendi - Son Dakika

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