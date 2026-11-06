Niğde Sağlık Müdürü İnan, Türkiye'de 30 bin 675 organ nakli bekleyeni olduğunu söyledi - Son Dakika
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Niğde Sağlık Müdürü İnan, Türkiye'de 30 bin 675 organ nakli bekleyeni olduğunu söyledi

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Niğde İl Sağlık Müdürü Doğan Bahadır İnan, Türkiye'de 30 bin 675 kişinin organ nakli beklediğini, bunlardan 26 bin 141'inin böbrek nakli beklediğini açıkladı. İnan, geçen yıl organ nakli bekleyen 4 bin 769 kişinin hayatını kaybettiğini belirtti.

Niğde İl Sağlık Müdürü Doğan Bahadır İnan, 3-9 Kasım Organ Bağışı Haftası dolayısıyla mesaj yayımladı.

İnan, mesajında, organ bağışının bir insana yeniden yaşam şansı sunan, bir aileye umut olan ve insan hayatına dokunan en anlamlı dayanışma örneklerinden biri olduğunu ifade etti.

Ülkede 30 bin 675 vatandaşın organ nakli beklediğini aktaran İnan, bunlardan 26 bin 141'inin böbrek nakli beklediğini belirtti.

İnan, geçen yıl organ nakli bekleyen 4 bin 769 kişinin hayatını kaybettiğini anımsatarak, bu tablonun organ bağışının hayati önemini ortaya koyduğunu vurguladı.

Niğde'de 2024'te gerçekleşen 5 beyin ölümünün 2'sinde, 2025'te gerçekleşen 13 beyin ölümünün 6'sında organ bağışı yapıldığını belirten İnan, şunları kaydetti:

"Gerçekleştirilen bağışlar sayesinde toplam 18 böbrek, 8 karaciğer, 2 kalp ve 18 kornea nakli gerçekleştirilerek birçok insanın yeniden hayata tutunmasına katkı sağlanmıştır. Organ bağışı, 18 yaşını doldurmuş ve akli dengesi yerinde olan herkesin gönüllü olarak verebileceği bir karardır. Bağış işlemleri yetkili sağlık kuruluşlarından, e-Devlet ve e-Nabız üzerinden kolaylıkla yapılabilmektedir. Unutmayalım bugün vereceğimiz bir bağış kararı, yarın bir çocuğun geleceği, bir annenin umudu, bir ailenin yeniden mutluluğu olabilir. Tüm vatandaşlarımızı organ bağışı konusunda duyarlı olmaya, bu konuda bilinçlenmeye ve hayat kurtarmak için bağışta bulunmaya davet ediyorum."

Kaynak: AA
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