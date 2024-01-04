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Niğde Valisi Cahit Çelik, 2. Organize Sanayi Bölgesi'nde incelemede bulundu - Son Dakika
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Niğde Valisi Cahit Çelik, 2. Organize Sanayi Bölgesi'nde incelemede bulundu

Niğde Valisi Cahit Çelik, Belediye Başkanı Emrah Özdemir ve Niğde Ticaret ve Sanayi Odası Meclis Başkanı Serdar Ecemiş ile birlikte Niğde'de kurulacak olan 2. Organize Sanayi Bölgesi'nde incelemede bulundu. Vali Çelik, bölgenin tamamlandığında 10 bin kişiye istihdam sağlamayı hedeflediğini belirtti ve çalışmaların kısa sürede tamamlanarak iş sahalarının açılmasını temenni etti.

Niğde Valisi Cahit Çelik, 2. Organize Sanayi Bölgesi\'nde incelemede bulundu
04.01.2024 - 15:31,  Güncelleme: 15:32
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Niğde Valisi Cahit Çelik, kente kazandırılacak 2. Organize Sanayi Bölgesi sahasında incelemede bulundu.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Çelik, Belediye Başkanı Emrah Özdemir, Niğde Ticaret ve Sanayi Odası Meclis Başkanı Serdar Ecemiş ile alanı inceledi.

Konaklı beldesi ve Hüyük mevkisi arasında kurulumu tamamlandığında bölgenin önemli çekim merkezi haline gelecek olan Niğde 2. Organize Sanayi Bölgesinde 10 bin kişinin istihdamın hedeflendiğini belirten Çelik, şunları kaydetti:

"Valilik koordinesinde, belediye ve İl Özel İdaresi ortaklığında kurulan Niğde 2. OSB'de altyapının 2024 yılı içerisinde tamamlanması hedefliyor. Buradaki çalışmaları yakinen takip ediyoruz. Her zaman üretimin, sanayinin ve istihdamın önemine vurgu yapıyoruz. Temennimiz buradaki çalışmaların kısa sürede tamamlanması ve Niğde Organize Sanayi Bölgesi ile Niğde- Bor Karma Organize Sanayi Bölgesi gibi vatandaşlarımıza iş sahaları açılmasıdır."

Kaynak: AA
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SON DAKİKA: Niğde Valisi Cahit Çelik, 2. Organize Sanayi Bölgesi'nde incelemede bulundu - Son Dakika
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