Niğde Valisi Cahit Çelik, Mahalli İdareler Genel Seçimi için oyunu kullandı - Son Dakika
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Niğde Valisi Cahit Çelik, Mahalli İdareler Genel Seçimi için oyunu kullandı

Niğde Valisi Cahit Çelik, Mahalli İdareler Genel Seçimi için oyunu kullandı

Niğde Valisi Cahit Çelik ve eşi Nermin Çelik, 23 Nisan Havacılar Ortaokulu'nda oy verdi. Vali Çelik, demokrasinin gereği olarak eşiyle birlikte oyunu kullandığını belirtti. Seçimin huzurlu ve güvenli bir şekilde geçmesi için jandarma ve emniyet personeli görev yapıyor. Niğde'de toplamda 706 sandıkta 266 bin 279 kişi oy kullanacak.

31.03.2024 13:33  Güncelleme: 13:35
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Niğde Valisi Cahit Çelik, Mahalli İdareler Genel Seçimi için oyunu kullandı.

Çelik ve eşi Nermin Çelik, 23 Nisan Havacılar Ortaokulu'nda 1306 numaralı sandıkta oy verdi.

Vali Çelik, gazetecilere yaptığı açıklamada, demokrasinin gereği olarak eşiyle birlikte oyunu kullandığını söyledi.

Seçimin tüm adaylara hayırlı olmasını dileyen Çelik, şunları kaydetti:

"Huzurlu bir seçim geçiriyoruz. Şu ana kadar olumsuz bir olay yok. Seçimin huzurlu ve güven ortamında yapılması için jandarmadan 645, emniyetten de 1002 personel olmak üzere 1647 personelimiz görev yapıyor. Seçim sonuçları da inşallah memleketimiz ve Niğde'miz için hayırlı olur. Toplamda ilimizde 706 sandıkta 266 bin 279 kişi oy kullanacak."

Kaynak: AA

23 Nisan, Niğde, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Niğde Valisi Cahit Çelik, Mahalli İdareler Genel Seçimi için oyunu kullandı - Son Dakika

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