Niğde Valisi Cahit Çelik\'ten Vakıflar Haftası Mesajı

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Niğde Valisi Cahit Çelik, Vakıflar Haftası dolayısıyla mesaj yayımladı.

Çelik, mesajında, vakıfların sosyal yardımlaşma, dayanışma ve paylaşma duygusunun en güzel yansıması olan kurumlar olduğunu belirtti.

Vakıfların sunulabilecek hizmetin en kapsamlı yolu olduğunu aktaran Çelik, şunları kaydetti:

"Hiç kuşkusuz ki karşılık beklemeden yardımlaşma ve iyilik yapma kavramlarının mücevher gibi temsili olan vakıf olgusu şuurunun canlı tutulmasının toplumlarda birlik beraberliğe katkıları büyüktür. Asırlardır bizlere emanet bırakılan ve bugün önemini daha da iyi anladığımız vakıflar, insanlığın umut ışığı toplumların sürekli koruyucusu ve destekçisi olarak, toplumsal refahın ve ilerlemenin de güvencesi olmuşlardır. Bugün bizlere düşen görev geçmişten geleceğe taşınan vakıf eserlerini korumak ve gelecek nesillerimize aktarmaktır."