Niğde\'ye 110 milyonluk hibe desteği ile tarımsal üretimde su merkeze alınacak

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Tarımsal üretimde 'Su' merkeze alınacak

Bireysel Sulama Projesi'nde Niğde'ye 110 milyonluk hibe desteği

NİĞDE - Niğde Tarım ve Orman İl Müdürü Asım Baş; Bireysel Sulama Destekleme sözleşmelerinin başladığını ve Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından Niğde'den gönderilen 573 projenin tamamının onaylandığını açıkladı.

Asım Baş yaptığı açıklamada Bireysel Sulama Destekleme Projesi'nde Türkiye genelinde ilk sıralarda yer aldıklarını belirterek 110 milyon TL hibe almaya hak kazanıldığını kaydetti. Baş; "Tarım ve Orman Bakanlığı'nın talimatları doğrultusunda suyu merkeze alan bir politika çerçevesinde bütün iş ve işlemlerimiz yürütülecek. Su bizim hayatımızın olmazsa olmazı, tarımsal üretiminde en vazgeçilmez ve en temel unsuru. Bu sebeple tarımsal sulama, basınçlı sulama sistemlerinde il olarak bu yıl yeni bir rekora imza attık. Türkiye'de Bireysel Sulama Projesi çerçevesinde ilk sırada yer alıyoruz. Niğde olarak 573 projemiz Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından onaylandı. Projelerimize 110 milyon TL hibe almaya hak kazandık. 573 projemizin toplam bedeli ise 220 milyon TL" dedi.

Bundan sonra tarımsal üretimin su merkezli yapılacağının altını çizen Asım Baş; "Basit sulama sistemlerinde suyun ekonomik ve verimli kullanılacağı bütün teknik ve teknolojileri bakanlığımız destekliyor. Sulama sistemle ilgili hibe sözleşmelerimiz başladı, vatandaşlarımız gelip sözleşmelerini yapıyorlar. Bireysel Sulama Proje sözleşmelerimiz 10 Haziran 2024 tarihine kadar devam edecek" dedi.