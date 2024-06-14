Niğdeli Çiftçi: "Yarım Kilo Çilek Alıyor İnsanlar, Onu da Utanarak Söylüyorlar. Yani Endişeliyiz Durumdan"

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(NİĞDE)- Niğde'de tarımla uğraşan Furkan Şahin, "Maliyetler çok yüksek. Bugün tarlamızda 10 işçimiz vardı ve günlük maliyeti 7 bin lira. Sadece budama yapıldı, bize bir getirisi yok. Geçen yıl 35- 40 liraya fasulye satılırken, bu yıl 70- 80 liraya fasulye tohumu aldım. köyümüzdeki insanların alım gücü az. Aynı zamanda pazara çıkıyoruz, yarım kilo çilek alıyor insanlar, onu da utanarak söylüyorlar. Yani endişeliyiz durumdan" dedi.

CHP Niğde Milletvekili ve Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonu Üyesi Ömer Fethi Gürer, üreticiler ile tarlada görüştü. Üretici Furkan Şahin, üretim girdilerinin artmasına rağmen ürün fiyatlarında aynı oranda artışın yansıtamadıklarını, buna rağmen tüketici alımda zorlandığını söyledi. Üreticilerin Tarım Bağ-Kur sigortasını dahi yatıramadığını anlatan üretici Furkan Şahin, pazar tezgahında bulunan çilek, patates, fasulye ve domates gibi birçok ürünü yetiştirmelerine rağmen sıkıntı yaşadıklarını anlattı.

"Üreten kazanamıyor, tüketen pahalı ürün alıyor"

Ömer Fethi Gürer, tarlada sebze üretim maliyetlerinin artmasının ürünlerini pazara sunmada sıkıntı yaşamasına neden olduğunu belirterek, "Girdi maliyetleri yüksek olduğundan ürün fiyatları da yükseliyor, ürün alacak kişiler ise daha düşük fiyatla ürün almak istiyorlar. Ancak rafta ise fiyatlar daha yüksek oluyor, yani üreten kazanamıyor, tüketen ise pahalı ürün almak zorunda kalıyor. Mevsimi gelsede ucuza sebze almak hayal.Girdi maliyetlerinde artış durmadan üründe fiyat artışı da durmaz çünkü maliyet altında ürün satanda batar" dedi.

"Sulu tarım yapmamıza rağmen kazanmıyoruz"

Çilek, patates, fasulye, domates gibi pazar tezgahında olan bütün ürünleri üretmelerine ve sulu tarım yapmalarına rağmen para kazanamaz hale geldiklerini belirten üretici Furkan Şahin, "Maliyetler çok yüksek. Bugün tarlamızda 10 işçimiz vardı ve günlük maliyeti 7 bin lira. Sadece budama yapıldı, bize bir getirisi yok. Geçen yıl 35- 40 liraya fasulye satılırken, bu yıl 70- 80 liraya fasulye tohumu aldım. Patatesin tohum fiyatı ise 15-20 lira arasında değişiyordu" diye konuştu.

Ulukışla'da Köyde yapılan hat yenilemesi sonrası trafoların düzgün şekilde dağıtılmamasının elektrik sorununa yol açtığını ve su kuyularını aralıklarla çalıştırmak zorunda kaldıklarını anlatan üretici Şahin, CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in elektrik ve su fiyatlarını sorması üzerine, "Yıldan yıla değişiyor ama 100 bin liranın üzerinde elektrik faturası ödüyoruz. Gübrede artış var, fidede yüzde 100 artış var. 3.5 liraya aldığımız fideyi 7 liraya aldık. Kendi üretimimiz olmasına ve önceden sipariş verip kıştan ödemesini yapmamıza rağmen, ödemesini yaptığımız ürünü 2 katı farkla aldık. Vadeli olsa bu 10-12 lira gibi bir fiyatla alacaktık" diyerek cevap verdi.

"Vatandaş yarım kilo çileği utanarak alıyor"

Pazarlamada da sorun yaşadığını belirten üretici Furkan Şahin, "Pazarlamada da sorun yaşıyoruz çünkü yeterince talep yok, fiyatlar düşüyor. Bundan dolayı da 35-40 liraya toptan çilek veriyoruz. Tezgahlarda 80-100 lirayı buluyor. Aradaki makas açılıyor. Biz burada perakende 50 liraya satıyoruz, köyümüzdeki insanların alım gücü az. Aynı zamanda pazara çıkıyoruz, yarım kilo çilek alıyor insanlar, onu da utanarak söylüyorlar. Yani endişeliyiz durumdan; üretici ürettiği üründen para kazanamıyor, kuru tarım yapan zaten kazanamıyor. Sulu tarım yapan da kazanamıyor, maliyetler yüksek" diye konuştu.

Ekim yaptıkları alanı artırdıklarını ancak ürünlerden para kazanamadıkları için durumdan tedirgin olduklarını belirten üretici Şahin, "Geçen yıllarda durum daha iyiydi. 50-60 dönüm ekerken daha iyiydi. Şimdi ise 150-160 dönüme çıktı ve korkuyoruz, ne olacak sonu diye. Kredi borcumuz fazlasıyla var. Traktör aldık. Yine 3 sene önce 250 bin lira olan traktör şimdi 2 milyon lira olmuş liste fiyatı. Ürünler aynı fiyatta kaldı; buğday 6-7 liraydı, 8-9 lira oldu. Hiçbir şey değişmedi. Vatandaşlar da şikayetçi. Biz kendimiz sattığımız halde uygun vermeye çalışıyoruz ama vatandaş 50 liraya çilek almaya korkuyor" dedi.

"Çiftçi BAĞ-KUR'unu yatırmıyor"

Şahin, kadınların yevmiyesinin 700 lira, erkeklerin ise 1000 lira olduğunu belirtti. Üretici Furkan Şahin, tarım Bağ-Kur'unu 4-5 aydır yatıramadığını belirterek, "Bir yıl genç girişimciden devletten faydalandık. Şu ana kadar da yatırmadık, yani 4-5 aydır kendimiz yatıramadık. Şu anda Bağ-Kur primimizi ödeyemez durumdayız. ÇKS'ye kayıtlıyız ama tarım sigortamız (TARSİM) yok. Tarım sigortasını yaptırsak onu ödeyebilir miyiz bilemiyorum. Kredi kullandığımız için belli bir kesime mecburen yaptırıyoruz ama onun dışında yok. Kredilerimizi öderken zaten zorlanıyoruz. Kredi faiz artışları da bizi etkiledi, artan faizlerin de ne olduğunu bilmiyoruz. Ödeme günü geldiğinde artık o zaman ne olursa göreceğiz" dedi.