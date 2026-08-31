Nihat Balyemez'in Cenazesi Gaziantep'te
KKTC'de alabora olan gemide ölen Nihat Balyemez'in cenazesi Gaziantep'e getirildi.
KKTC'de alabora olan gemide hayatını kaybeden Nihat Balyemez'in cenazesi memleketi Gaziantep'e getirildi.
İş insanı Balyemez'in cenazesi, KKTC'de yapılan otopsi işlemlerinin ardından uçakla Gaziantep Havalimanı'na getirilerek yakınlarına teslim edildi.
Yakınlarının omzunda cenaze aracına taşınan Balyemez'in naaşı, Asri Mezarlık morguna kaldırıldı.
Cenazenin yarın öğle namazını müteakip kılınacak cenaze namazının ardından toprağa verilmesi bekleniyor.
Kaynak: AA
Son Dakika › Güncel › Nihat Balyemez'in Cenazesi Gaziantep'te - Son Dakika
Sizin düşünceleriniz neler ?