Nijer'de 7 Milyon Çocuğa Çocuk Felci Aşısı Yapılacak

Nijer'de çocuk felciyle mücadele kapsamında yaklaşık 7 milyon çocuğa aşı yapılacağı bildirildi.
Nijer Sağlık Bakanı Garba Hakimi, basına yaptığı açıklamada, çocuk felci salgınıyla mücadele ettiklerini belirtti.
Hakimi, ülke genelinde yaklaşık 7 milyon çocuğa çocuk felcine karşı aşı yapılacağını söyledi.
Aşı kampanyasının en kısa zamanda başlayacağını ifade eden Hakimi, 5 günlük sürede aşılama sürecinin tamamlanacağını kaydetti.
Afrika'da Nijer'den başka Nijerya, Gambiya, Uganda, Benin, Burkina Faso, Kamerun, Etiyopya, Mali, Çad ve Sudan gibi ülkelerde de çocuk felci tespit edilmişti.
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