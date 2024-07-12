Nijer'de 7 Milyon Çocuğa Çocuk Felci Aşısı Yapılacak - Son Dakika
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Nijer'de 7 Milyon Çocuğa Çocuk Felci Aşısı Yapılacak

Nijer Sağlık Bakanı Garba Hakimi, çocuk felci salgınıyla mücadele kapsamında ülke genelinde yaklaşık 7 milyon çocuğa aşı yapılacağını duyurdu. Aşılama süreci 5 gün içinde tamamlanacak.

12.07.2024 23:41
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Nijer'de çocuk felciyle mücadele kapsamında yaklaşık 7 milyon çocuğa aşı yapılacağı bildirildi.

Nijer Sağlık Bakanı Garba Hakimi, basına yaptığı açıklamada, çocuk felci salgınıyla mücadele ettiklerini belirtti.

Hakimi, ülke genelinde yaklaşık 7 milyon çocuğa çocuk felcine karşı aşı yapılacağını söyledi.

Aşı kampanyasının en kısa zamanda başlayacağını ifade eden Hakimi, 5 günlük sürede aşılama sürecinin tamamlanacağını kaydetti.

Afrika'da Nijer'den başka Nijerya, Gambiya, Uganda, Benin, Burkina Faso, Kamerun, Etiyopya, Mali, Çad ve Sudan gibi ülkelerde de çocuk felci tespit edilmişti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Nijer'de 7 Milyon Çocuğa Çocuk Felci Aşısı Yapılacak - Son Dakika

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SON DAKİKA: Nijer'de 7 Milyon Çocuğa Çocuk Felci Aşısı Yapılacak - Son Dakika
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