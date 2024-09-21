Nijer'de Eğitim Yılı Sel Nedeniyle Erteleniyor

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Nijer'deki askeri yönetim, ülkedeki sel felaketi nedeniyle okullarda ve üniversitelerde yeni eğitim öğretim yılının açılışını bir ay erteledi.

Hükümetten yapılan açıklamada, yeni eğitim öğretim yılının 28 Ekim'de başlayacağı bildirildi.

Kararın sellerden etkilenen bazı eğitim kurumu binalarının hasar görmesi veya sular altında kalmasından dolayı sınıfların kullanılamaması nedeniyle alındığı belirtildi.

Haziran ayından bu yana Nijer'de meydana gelen sellerde 285 kişi hayatını kaybetti.