Terör örgütü Boko Haram'ın lideri Bakoura öldürüldü
Terör örgütü Boko Haram'ın lideri Bakoura öldürüldü

25.08.2025 14:40
Batı Afrika ülkesi Nijer, terör örgütü Boko Haram'ın lideri "Bakoura" lakaplı İbrahim Mahamadou'nun Çad Gölü havzasındaki hava saldırısında öldürüldüğünü duyurdu. Örgüt ise iddiaları yalanlayarak 'propaganda' olarak niteledi.

Nijer ordusu, terör örgütü Boko Haram'ın elebaşı "Bakoura" lakaplı İbrahim Mahamadou'nun Çad Gölü havzasındaki hava saldırısında öldürüldüğünü duyurdu.

HAFTALARCA TAKİP EDİLDİ

Ordudan yapılan açıklamada, 15 Ağustos'ta gerçekleştirilen üç ardışık operasyonda örgütün bazı üst düzey isimleriyle etkisiz hale getirilen Bakoura'nın saldırı öncesinde haftalarca takip edildiği belirtildi.

ÖRGÜT "PROPAGANDA" DEDİ

Aboubacar Shekau'nun 2021'deki ölümünün ardından Boko Haram'ın başına geçen Bakoura'nın ölümü ise örgüt tarafından yalanlandı. Boko Haram ordunun açıklamasını "propaganda" olarak niteledi.

BATI AFRİKA'DA TERÖR SORUNU

Batı Afrika'da, özellikle Nijerya'da 2000'li yılların başından beri varlık gösteren Boko Haram'ın, 2009'dan bu yana düzenlediği saldırılarda on binlerce kişi yaşamını yitirdi. Terör örgütü, 2015'ten itibaren Kamerun, Çad ve Nijer'de de saldırılar düzenlemeye başladı. Çad Gölü havzasındaki eylemlerde en az 2 bin kişi hayatını kaybetti. Ülkede terör saldırıları ve çatışmalar nedeniyle yüz binlerce kişi göç etmek zorunda kaldı.

Kaynak: AA

17:10
Kabine Ahlat’ta toplandı Masada milyonların merak ettiği konu var
Kabine Ahlat'ta toplandı! Masada milyonların merak ettiği konu var
15:19
Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Bahçeli’den ’’Araları açık’’ dedikodularını bitiren pozlar
Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Bahçeli'den ''Araları açık'' dedikodularını bitiren pozlar
