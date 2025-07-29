Nijer ve Rusya'dan Nükleer Enerji İşbirliği

Nijer ve Rusya, sivil amaçlı nükleer enerji işbirliğini öngören mutabakat zaptı imzaladı.

Nijer devlet haber ajansı ANP'ye göre, Rusya Enerji Bakanı Sergey Tsivilev, resmi temaslarda bulunmak üzere başkent Niamey'e bir ziyaret gerçekleştirdi.

Tsivilev ve beraberindeki heyet, Cumhurbaşkanı Abdurrahmane Tiani tarafından kabul edildi.

Kabulün ardından Rusya Devlet Nükleer Enerji Kuruluşu Rosatom ile Nijer Enerji Bakanlığı arasında sivil amaçlı nükleer enerji alanında işbirliğini öngören bir mutabakat zaptı imzalandı.

Anlaşma, Nijer'de nükleer enerji santrallerinin kurulması, nükleer tıp alanında çalışmalar yapılması ve bu alanlarda Nijerli uzmanların eğitilmesini kapsıyor.

Anlaşmanın Fransız devletine ait nükleer enerji şirketi Orano'nun işlettiği uranyum madeninin kamulaştırılmasından sonra imzalanması da dikkati çekti.

Nijer hükümeti, 20 Haziran'da Orano tarafından işletilen Somair uranyum madeni için de kamulaştırma kararı almıştı.

Kamulaştırma kararının, 26 Temmuz 2023'ten bu yana Nijer'e "düşmanca" yaklaşan Fransız devletine ait Orano şirketinin "sorumsuz, yasa dışı ve haksız" tutumu nedeniyle alındığı belirtilmişti.

Şirket, Haziran 2024'te de 200 bin ton rezerve sahip olduğu tahmin edilen, dünyanın en önemli uranyum yataklarından Imouraren madeninin işletme iznini kaybetmişti.

Böylece Orano, 2021'de kapanan Cominak madeni de dahil ülkedeki 3 maden iştirakini kaybetmiş oldu.

Nijer, 26 Temmuz 2023'teki askeri darbe öncesinde Fransa'nın 3. en büyük uranyum tedarikçisi konumunda bulunuyordu.