Nijerya 60 Milyon Dolar İklim Finansmanı Sağlayacak - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Nijerya 60 Milyon Dolar İklim Finansmanı Sağlayacak

02.07.2025 23:20
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Nijerya, yeşil enerji projeleri için 60 milyon dolarlık iklim finansmanı görüşmelerine başladı.

Nijerya hükümeti, büyük bir havalimanında uygulanacak hibrit enerji projesi dahil pilot "yeşil enerji" merkezleri için 60 milyon doları aşan iklim finansmanı sağlamak üzere küresel finans kuruluşlarıyla görüşmelere başladı.

Devlet Başkan Yardımcısı Kashim Shettima, başkent Abuja'da düzenlenen "Nijerya'da Altyapıların Karbonsuzlaştırılması Zirvesi"nin açılışında konuştu.

Nijerya'nın düşük karbon ekonomisine geçiş konusunda acil adımlar atması gerektiğini belirten Shettima, iklim değişikliğiyle mücadelede gecikmenin ülkenin kalkınma hedeflerini ve ekonomik geleceğini tehdit ettiğini söyledi.

Shettima, hükümetin, büyük bir havalimanında uygulanacak hibrit enerji projesi dahil pilot "yeşil enerji" merkezleri için 60 milyon doları aşan iklim finansmanı sağlamak üzere küresel finans kuruluşlarıyla görüşmelere başladığını açıkladı.

İklim değişikliğiyle mücadelede hızlı adımlar atılması gerektiğini vurgulayan Shettima, "İklim eylemi sadece çevreyle ilgili değil, aynı zamanda ekonomik bir zorunluluktur." ifadelerini kullandı.

Shettima, ülkenin sera gazı emisyonlarının yüzde 75'inden fazlasının enerji, ulaşım, tarım ve kentsel gelişim gibi temel altyapı sektörlerinden kaynaklandığını kaydetti.

2050 yılında Nijerya nüfusunun 440 milyonu aşmasının beklendiğine dikkati çeken Shettima, bu artışın kaynaklar üzerindeki baskıyı artırabileceğini ve çevresel bozulmayı derinleştirebileceğini söyledi.

Shettima ayrıca tüm hükümet kademelerinde politika uyumu sağlanması ve yeşil tahvil ile iklim yatırım fonları gibi yenilikçi finansman modellerinin kullanılarak yerel çözümlerin desteklenmesi çağrısında bulundu.

Devlet Başkanı Yardımcısı Shettima, "Amacımız net sıfır emisyon. Ancak bu yolculuk yerel, kapsayıcı ve acil olmalıdır." dedi.

Kaynak: AA

Politika, Ekonomi, Hükümet, Nijerya, Enerji, Finans, Güncel, Çevre, Pilot, abuja, Son Dakika

Son Dakika Güncel Nijerya 60 Milyon Dolar İklim Finansmanı Sağlayacak - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Ameliyat için “lazer parası“ isteyen cerrah tutuklandı Ameliyat için "lazer parası" isteyen cerrah tutuklandı
Kayınpeder gelinini öldürdü Kayınpeder gelinini öldürdü
Bursa’da Polis Bıçaklı Saldırıya Uğradı Bursa'da Polis Bıçaklı Saldırıya Uğradı
Trump’tan Gazze açıklaması: İsrail 60 günlük ateşkese dair koşulları kabul etti Trump'tan Gazze açıklaması: İsrail 60 günlük ateşkese dair koşulları kabul etti
Türkiye’nin dev çikolata üreticisi konkordato başvurusunda bulundu Türkiye'nin dev çikolata üreticisi konkordato başvurusunda bulundu
Erdoğan, Yerlikaya’nın konuşması nedeniyle mi toplantıdan ayrıldı Açıklama var Erdoğan, Yerlikaya'nın konuşması nedeniyle mi toplantıdan ayrıldı? Açıklama var
Konkordato ilan eden akaryakıt devi, hisselerini sattı Konkordato ilan eden akaryakıt devi, hisselerini sattı
Dünyayı tedirgin eden iddia: İran, Hürmüz Boğazı’na mayın döşüyor Dünyayı tedirgin eden iddia: İran, Hürmüz Boğazı'na mayın döşüyor
Fenerbahçe lansmanında giydiği kırmızı kıyafet Meltem Cumbul’u hedef haline getirdi Fenerbahçe lansmanında giydiği kırmızı kıyafet Meltem Cumbul'u hedef haline getirdi
Doğum esnasında anne hayatını kaybetti, bebek yaşama tutundu Doğum esnasında anne hayatını kaybetti, bebek yaşama tutundu
Ortalığı birbirine katıp polise bıçakla saldırdılar Ortalığı birbirine katıp polise bıçakla saldırdılar

22:03
Çeşme’de zamanla yarış Alevler evlere ulaştı
Çeşme'de zamanla yarış! Alevler evlere ulaştı
21:00
Düşen uçağın yolcusundan yürek burkan çağrı: Yardım edin ölüyoruz
Düşen uçağın yolcusundan yürek burkan çağrı: Yardım edin ölüyoruz
19:36
Bayburt’ta küçük uçak düştü 2 kişiye ulaşılmaya çalışılıyor
Bayburt'ta küçük uçak düştü! 2 kişiye ulaşılmaya çalışılıyor
18:33
Kadın polise tekme attı, ortalık karıştı: 5 gözaltı
Kadın polise tekme attı, ortalık karıştı: 5 gözaltı
10:02
Kadınları taciz eden iki kişiyi bıçakla yaraladı
Kadınları taciz eden iki kişiyi bıçakla yaraladı
09:52
10 bin lira ödül için hastanelik oldular Kaburgalarını kıranlar bile var
10 bin lira ödül için hastanelik oldular! Kaburgalarını kıranlar bile var
09:50
İzmir’deki operasyonun kapsamı genişledi İşte Tunç Soyer’in gözaltına alındığı anlar
İzmir'deki operasyonun kapsamı genişledi! İşte Tunç Soyer'in gözaltına alındığı anlar
09:50
Devrilen otomobil dede ve torununa mezar oldu
Devrilen otomobil dede ve torununa mezar oldu
09:49
Kahreden görüntüler Genç yaşında 2 bacağını birden kaybetti
Kahreden görüntüler! Genç yaşında 2 bacağını birden kaybetti
09:48
İsmail Kartal, Persepolis ile yollarını ayırdı
İsmail Kartal, Persepolis ile yollarını ayırdı
09:42
Mahmut Tanal bildiğiniz gibi Polis barikatlarını böyle yıkıp geçti
Mahmut Tanal bildiğiniz gibi! Polis barikatlarını böyle yıkıp geçti
09:38
Uyduya yakalandı ABD’ye ait dev gemi, İran yakınlarında görüntülendi
Uyduya yakalandı! ABD'ye ait dev gemi, İran yakınlarında görüntülendi
09:34
Memur ve emeklilerin gözü enflasyon verisinde İşte beklentiye göre zamlı maaşlar
Memur ve emeklilerin gözü enflasyon verisinde! İşte beklentiye göre zamlı maaşlar
09:23
Ortalığı birbirine katıp polise bıçakla saldırdılar
Ortalığı birbirine katıp polise bıçakla saldırdılar
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 2.07.2025 23:31:19. #7.12#
SON DAKİKA: Nijerya 60 Milyon Dolar İklim Finansmanı Sağlayacak - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.