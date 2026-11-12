Nijerya, Antalya'daki COP31'e 1506 kişilik heyetle en çok katılan 3. ülke oldu - Son Dakika
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Nijerya, Antalya'daki COP31'e 1506 kişilik heyetle en çok katılan 3. ülke oldu

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Nijerya, Antalya'daki COP31'e 1506 kişilik heyetle katılarak katılımcı sayısında üçüncü ülke oldu. Geçici kayıtlara göre zirveye yüz yüze katılım 92 bin 934 kişiye ulaşarak COP28 rekorunu geride bıraktı; Nijerya heyetinde 573 resmi delege ve 933 ek katılımcı yer alıyor.

Nijerya, Türkiye'nin ev sahipliğinde Antalya'da düzenlenen Birleşmiş Milletler (BM) İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 31. Taraflar Konferansı'na (COP31) 1506 kişilik delegasyonla katılarak "en fazla katılımcı gönderen 3. ülke" oldu.

Carbon Brief'in BM İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi (UNFCCC) tarafından yayımlanan geçici kayıt listelerine dayandırdığı analizine göre, Türkiye 2 bin 950 katılımcıyla ilk sırada yer alırken, Brezilya 1994 kişiyle 2. sırada bulunuyor. Nijerya'yı da Çin ve Endonezya takip ediyor.

Nijerya heyetinde 573 kişi "resmi ülke delegesi" olarak kaydedilirken, 933 kişi "ek katılımcı" kategorisinde yer aldı.

Geçici kayıtlara göre, COP31'e yüz yüze katılım 92 bin 934 kişiye ulaşarak, 80 binden fazla katılımcıyla önceki rekoru elinde bulunduran COP28'i geride bıraktı. Çevrim içi kayıtlarla toplam katılımcı sayısı 95 bini aştı.

Zirvede iklim finansmanı, fosil yakıtlardan uzaklaşma, yenilenebilir enerjiye geçiş ve iklim değişikliğinin sağlık üzerindeki etkileri öne çıkan başlıklar arasında yer alıyor.

11-12 Kasım'da düzenlenen Dünya Liderleri İklim Eylemi Zirvesi kapsamında liderlerin, iklim hedeflerinin hayata geçirilmesi ve gelişmekte olan ülkelere sağlanacak finansman konusunda değerlendirmelerde bulunması bekleniyor.

Kaynak: AA
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SON DAKİKA: Nijerya, Antalya'daki COP31'e 1506 kişilik heyetle en çok katılan 3. ülke oldu - Son Dakika
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