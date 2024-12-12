Nijerya'da 129 Bin Terörist Teslim Oldu

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Afrika'nın en kalabalık ülkesi Nijerya'da, son 5 ayda 129 binden fazla teröristin askerlere teslim olduğu bildirildi.

Yerel basındaki haberlere göre, Nijerya Genelkurmay Başkanı Christopher Musa, Katar'ın başkenti Doha'da düzenlenen 18. Afrika Güvenlik İzleme Konferansı'na katıldı.

Musa, burada yaptığı açıklamada, son zamanlarda terör örgütlerine karşı devam eden operasyonlarda başarıların kaydedildiğini belirtti.

Ülkede 10 Temmuz-9 Aralık'ta 129 bin 419 teröristin askerlere teslim olduğunu kaydeden Musa, bunların arasında çocuklar ve kadınların da olduğunu söyledi.

Musa, terörle mücadelede kaydedilen başarının Nijerya'da sosyoekonomik kalkınmayı desteklediğini ve giderek daha barışçıl bir topluma doğru ilerlemeyi sağladığını ifade etti.

Nijerya, uzun zamandır ülkenin çeşitli bölgelerinde silahlı çetelerin yanı sıra terör örgütleri Boko Haram ve DEAŞ'ın Batı Afrika kolu ISWAP'ın saldırılarıyla karşı karşıya kalıyor.