Nijerya'da 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü anma etkinliği düzenlendi

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla Nijerya'nın başkenti Abuja'da anma etkinliği düzenlendi.

Türkiye'nin Abuja Büyükelçiliği tarafından organize edilen etkinlikte, 13 Temmuz'da hayatını kaybeden eski Nijerya Devlet Başkanı Muhammed Buhari için saygı duruşunda bulunuldu.

Etkinlik, Türkiye'nin demokrasi mücadelesinde şehit düşen kahramanların aziz hatırasına yapılan saygı duruşuyla başladı.

İstiklal Marşı ve Nijerya milli marşının okunmasının ardından Kur'an-ı Kerim tilaveti yapıldı ve şehitler için dualar edildi.

Türkiye'nin Abuja Büyükelçisi Mehmet Poroy, burada yaptığı konuşmada 15 Temmuz'un Türkiye demokrasi tarihindeki önemine değinerek, Türk milletinin demokrasiye sahip çıktığını vurguladı.

Poroy, darbe girişimini engellemek ve Türk demokrasisini korumak adına 251 vatandaşın hayatını kaybettiğini, yüzlercesinin ise yaralandığını belirtti.

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) hala bazı ülkelerde eğitim, sağlık ve insani yardım gibi alanlarda faaliyet gösterdiğine dikkat çeken Poroy, bu yapılanmaların her ülke için tehdit oluşturduğunu söyledi.

Poroy, devletin içindeki FETÖ yapılanmasının büyük ölçüde temizlendiğini, dost ve müttefik ülkelerdeki FETÖ yapılarına karşı uluslararası işbirliği sayesinde önemli adımlar atıldığını ve birçok kurumun Türkiye tarafından devralındığını dile getirdi.

FETÖ'nün Nijerya'da da eğitim ve sağlık gibi alanlarda faaliyetlerine devam ettiğini vurgulayan Poroy, Nijerya'da yaşayan Türk vatandaşlarını FETÖ üyelerine karşı dikkatli olmaları konusunda uyardı.

Poroy, ayrıca Nijeryalı yetkililerle FETÖ hakkında düzenli bilgi paylaşımında bulunduklarını belirterek, dost ülke Nijerya'dan bu konuda dikkatli ve hassas bir tutum beklediklerini ifade etti.