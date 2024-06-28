Nijerya'da 165 Kaçak Petrol Rafinerisi İmha Edildi - Son Dakika
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Nijerya'da 165 Kaçak Petrol Rafinerisi İmha Edildi

Nijerya Ulusal Petrol Limited Şirketi (NNPCL), ülkede son bir haftada kaçak ham petrolün yasa dışı olarak rafine edildiği 165 tesisin imha edildiğini bildirdi. Ülkede hem hükümet hem de özel güvenlik kurumları tarafından yaklaşık 400 petrol hırsızlığı ve vandalizm olayı rapor edildi. Nijerya'nın petrol bölgesi Niger Delta'da NNPCL ve Nijerya ordusu tarafından operasyonlar yürütülüyor. Operasyonlar sonucunda 165 kaçak petrol rafinerisi ve 39 yasa dışı boru hattı bağlantısı yok edildi.

28.06.2024 01:55
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Nijerya Ulusal Petrol Limited Şirketi (NNPCL), ülkede son bir haftada kaçak ham petrolün yasa dışı olarak rafine edildiği 165 tesisin imha edildiğini bildirdi.

NNPCL Grup İcra Direktörü Mele Kyari, yaptığı açıklamada, ülkenin petrol bölgesi Niger Delta'da son bir haftada hem hükümet hem de özel güvenlik kurumları tarafından yaklaşık 400 petrol hırsızlığı ve vandalizm olayının rapor edildiğini belirtti.

Kyari, NNPCL ile Nijerya ordusunun Niger Delta'da operasyonlar yürüttüğünü kaydetti.

Operasyonlarda 165 kaçak petrol rafinerisinin imha edildiğini bildiren Kyari, 39 yasa dışı boru hattı bağlantısının da yok edildiğini aktardı.

Nijeryalı senatör Ned Nwoko, ülkede artan petrol hırsızlığı ve boru hatlarına saldırılar nedeniyle geçen yıl 3 milyar dolardan fazla zarar oluştuğunu açıklamıştı.

37 milyar varillik petrol rezervi

Nijerya'nın tespit edilmiş petrol rezervleri, yaklaşık 37 milyar varil ve dünyadaki rezervlerin yüzde 3,1'ini oluşturuyor.

Ham petrol üretiminde dünyanın ilk 15 ülkesi arasında bulunan Nijerya, dünyada en fazla petrol rezervine sahip 8. ülke konumunda olup, petrol ihracatında 6'ncı sırada yer alıyor.

Petrol yataklarının bulunduğu Delta bölgesinde, silahlı gruplar petrol alanlarında sabotajlar gerçekleştiriyor, bölgede çatışmalar ve adam kaçırma gibi olaylar yaşanıyor.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Nijerya'da 165 Kaçak Petrol Rafinerisi İmha Edildi - Son Dakika

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