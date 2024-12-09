Nijerya'da 19 Kaçak Petrol Tesisine Operasyon

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Afrika'nın petrol ve doğal gaz zengini ülkesi Nijerya'da, kaçak ham petrolün yasa dışı rafine edildiği 19 tesisin kapatıldığı bildirildi.

Nijerya Ordusu Halkla İlişkiler Müdür Vekili Danjuma Jonah Danjuma, yaptığı açıklamada, ordunun, ülkenin petrol bölgesi Nijer Deltası'nda petrol kaçakçılarına yönelik operasyonlarını sürdürdüğünü belirtti.

Danjuma, operasyonlarda 19 kaçak petrol arıtma tesisinin daha kapatıldığını kaydetti.

Operasyonlarda petrol taşıyan tankerler ve 21 tekneye el konulduğunu belirten Danjuma, çalınan 170 bin litre petrolün de ele geçirildiği bilgisini paylaştı.

Nijerya'daki petrol hırsızlığı ülke ekonomisini olumsuz etkiliyor.

Nijeryalı senatör Ned Nwoko, ülkede artan petrol hırsızlığı ve boru hatlarına saldırılar nedeniyle 2023'te 3 milyar dolardan fazla zarar oluştuğunu açıklamıştı.

37 milyar varillik petrol rezervi

Nijerya'nın tespit edilmiş petrol rezervleri, yaklaşık 37 milyar varil ve dünyadaki rezervlerin yüzde 3,1'ini oluşturuyor.

Ham petrol üretiminde dünyanın ilk 15 ülkesi arasında bulunan Nijerya, dünyada en fazla petrol rezervine sahip 8. ülke ve petrol ihracatı bakımından da 6. sırada yer alıyor.

Petrol yataklarının bulunduğu Delta bölgesinde, silahlı grupların petrol alanlarına sabotajları, çatışmalar ve adam kaçırma gibi olaylar yaşanıyor.