Nijerya'da 21 Kişi Fidye İçin Kurtarıldı

22.02.2026 17:11
Nijerya'nın Katsina eyaletinde silahlı saldırganlardan 21 kişi kurtarıldı, operasyon başarıyla tamamlandı.

Nijerya'nın kuzeyindeki Katsina eyaletinde fidye için kaçırılan 21 kişinin kurtarıldığı bildirildi.

Katsina Eyaleti İç Güvenlik ve İçişleri Komiseri Nasir Mua'zu, yaptığı yazılı açıklamada, Devlet Güvenlik Servisinin (DSS), Nijerya ordusu ve polisi işbirliğinde eyaletin Gidan Sarkin Bayero köyünde silahlı kişilere yönelik operasyon düzenlediği bilgisini verdi.

Mua'zu, operasyonda fidye için kaçırılan aralarında 3 çocuk ve 16 kadının bulunduğu 21 kişinin kurtarıldığını kaydetti.

Kurtarılanların Müslüman ve Hristiyanlardan oluştuğunu belirten Mua'zu, "Bu, silahlı kişilerin din ayrımı gözetmeksizin insanlara saldırdığını ve hükümetin tüm vatandaşları korumaya kararlı olduğunu gösteriyor." ifadelerini kullandı.

Nijerya, uzun zamandır ülkenin çeşitli bölgelerinde silahlı çetelerin yanı sıra terör örgütü DEAŞ'ın Batı Afrika kolu ISWAP'ın ve Boko Haram'ın saldırılarıyla karşı karşıya kalıyor.

Ülkede insan kaçırma suçunun cezası idam olmasına karşın fidye için kaçırma olaylarına sıkça rastlanıyor.

Silahlı kişiler, genelde ülkenin kuzeyindeki köyleri, okulları ve yolcuları hedef alarak fidye talep ediyor.

Kaynak: AA

