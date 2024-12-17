Nijerya'da 42 Kaçak Petrol Tesisi Kapatıldı - Son Dakika
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Nijerya'da 42 Kaçak Petrol Tesisi Kapatıldı

Nijerya ordusu, kaçak petrol operasyonunda 42 tesis kapatıp, 197 bin litre petrol ele geçirdi.

17.12.2024 02:16
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Afrika'nın petrol ve doğal gaz zengini ülkesi Nijerya'da, kaçak ham petrolün yasa dışı rafine edildiği 42 tesisin kapatıldığı bildirildi.

Nijerya Ordusu Halkla İlişkiler Müdür Vekili Danjuma Jonah Danjuma, yaptığı açıklamada, ordunun, ülkenin petrol bölgesi Bayelsa, Delta ve Rivers eyaletlerinde petrol kaçakçılarına yönelik operasyonlar düzenlediğini belirtti.

Danjuma, operasyonlarda 42 kaçak petrol arıtma tesisinin kapatıldığını kaydetti.

Operasyonlarda 32 tekne ve 12 araca el konulduğunu aktaran Danjuma, çalınan 197 bin litre petrolün de ele geçirildiğini bildirdi.

Nijerya'daki petrol hırsızlığı ülke ekonomisini olumsuz etkiliyor.

Nijeryalı senatör Ned Nwoko, ülkede artan petrol hırsızlığı ve boru hatlarına saldırılar nedeniyle 2023'te 3 milyar dolardan fazla zarar oluştuğunu açıklamıştı.

37 milyar varillik petrol rezervi

Nijerya'nın tespit edilmiş petrol rezervleri, yaklaşık 37 milyar varil ve dünyadaki rezervlerin yüzde 3,1'ini oluşturuyor.

Ham petrol üretiminde dünyanın ilk 15 ülkesi arasında bulunan Nijerya, dünyada en fazla petrol rezervine sahip 8. ülke ve petrol ihracatı bakımından da 6. sırada yer alıyor.

Petrol yataklarının bulunduğu Delta bölgesinde, silahlı grupların petrol alanlarına sabotajları, çatışmalar ve adam kaçırma gibi olaylar yaşanıyor.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Nijerya'da 42 Kaçak Petrol Tesisi Kapatıldı - Son Dakika

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