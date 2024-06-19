Nijerya'da 7 Milyon Kız Çocuğu Rahim Ağzı Kanserine Karşı Aşılandı - Son Dakika
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Nijerya'da 7 Milyon Kız Çocuğu Rahim Ağzı Kanserine Karşı Aşılandı

Nijerya hükümeti, UNICEF ve DSÖ işbirliğiyle ülke genelinde rahim ağzı kanserine karşı aşı kampanyası başlattı. İki haftada 21 eyalette 7 milyon kız çocuğu aşılandı. Aşılar, kanseri önlemek için etkili bir araç olarak kullanılıyor. Bu kampanya, Nijerya'nın 2025 yılına kadar 16 milyon kız çocuğuna ulaşma hedefine önemli bir ilerleme kaydetmesini sağladı.

19.06.2024 21:59
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Nijerya'da, rahim ağzı kanseri oranlarını büyük ölçüde azaltmak için 7 milyon kız çocuğunun aşılandığı bildirildi.

Ulusal basındaki haberlere göre, Nijerya hükümeti ile Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF) ve Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) işbirliğinde ülke genelinde rahim ağzı kanserine karşı aşı kampanyası başlatıldı.

Küresel Aşı ve Bağışıklama İttifakının (GAVI) açıklamasında, Nijerya'daki aşı kampanyası kapsamında iki haftada ülkenin 21 eyaletinde 7 milyon kız çocuğunun aşılandığı belirtildi.

Aşıların ortalama yüzde 92'lik başarı oranıyla kanseri önlemek için oldukça etkili bir araç olduğu aktarılan açıklamada, "İki haftada yapılan bu aşılama kampanyasıyla Nijerya, 2025 yılına kadar 16 milyon kız çocuğuna ulaşma hedefi doğrultusunda önemli bir ilerleme kaydetti." ifadeleri kullanıldı.

Nijerya'da kadınlar arasında en yaygın ikinci kanser türü olan rahim ağzı kanseri nedeniyle her yıl çok sayıda kadın hayatını kaybediyor.

Kaynak: AA

Nijerya, Aşı, Sağlık, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Nijerya'da 7 Milyon Kız Çocuğu Rahim Ağzı Kanserine Karşı Aşılandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Nijerya'da 7 Milyon Kız Çocuğu Rahim Ağzı Kanserine Karşı Aşılandı - Son Dakika
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