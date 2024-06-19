Nijerya'da 7 Milyon Kız Çocuğu Rahim Ağzı Kanserine Karşı Aşılandı

Güncel

Nijerya'da, rahim ağzı kanseri oranlarını büyük ölçüde azaltmak için 7 milyon kız çocuğunun aşılandığı bildirildi.

Ulusal basındaki haberlere göre, Nijerya hükümeti ile Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF) ve Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) işbirliğinde ülke genelinde rahim ağzı kanserine karşı aşı kampanyası başlatıldı.

Küresel Aşı ve Bağışıklama İttifakının (GAVI) açıklamasında, Nijerya'daki aşı kampanyası kapsamında iki haftada ülkenin 21 eyaletinde 7 milyon kız çocuğunun aşılandığı belirtildi.

Aşıların ortalama yüzde 92'lik başarı oranıyla kanseri önlemek için oldukça etkili bir araç olduğu aktarılan açıklamada, "İki haftada yapılan bu aşılama kampanyasıyla Nijerya, 2025 yılına kadar 16 milyon kız çocuğuna ulaşma hedefi doğrultusunda önemli bir ilerleme kaydetti." ifadeleri kullanıldı.

Nijerya'da kadınlar arasında en yaygın ikinci kanser türü olan rahim ağzı kanseri nedeniyle her yıl çok sayıda kadın hayatını kaybediyor.