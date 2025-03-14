Nijerya'da 74 Terörist Etkisiz Hale Getirildi

Nijerya'da terör örgütleri Boko Haram ve DEAŞ'ın Batı Afrika kolu ISWAP ile çete üyelerine yönelik geçen hafta gerçekleştirilen operasyonlarda 74 terörist ve silahlı çete üyesi etkisiz hale getirildi.

Nijerya Savunma Bakanlığı Medya Operasyonları Direktörü Marcus Kangye, yaptığı açıklamada güvenlik güçlerinin bir haftada ülkenin farklı bölgelerinde terör örgütleri ve silahlı çete üyelerine yönelik operasyonlar düzenlediğini belirtti.

Operasyonlarda 74 terörist ve silahlı çete üyesinin etkisiz hale getirildiğini kaydeden Kangye, 130 terörist ve çete üyesinin de yakalandığını ve 143 teröristin de orduya teslim olduğunu aktardı.

Kangye, operasyonlarda fidye için rehin alınan 61 kişinin de kurtarıldığını ifade etti.

Nijerya, uzun zamandır ülkenin çeşitli bölgelerinde silahlı çetelerin yanı sıra terör örgütleri Boko Haram ve DEAŞ'ın Batı Afrika kolu ISWAP'ın saldırılarıyla karşı karşıya kalıyor.

Ülkede insan kaçırma suçunun cezası idam olmasına karşın fidye için kaçırma olaylarına sıkça rastlanıyor.

Silahlı kişiler, genelde ülkenin kuzeyindeki köyleri, okulları ve yolcuları hedef alarak fidye talep ediyor.