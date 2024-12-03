Nijerya'da AIDS Sebebiyle Her Yıl 42 Bin Ölüm - Son Dakika
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Nijerya'da AIDS Sebebiyle Her Yıl 42 Bin Ölüm

Nijerya'da her yıl 42 bin 700 kişi AIDS nedeniyle ölüyor; çocuklara yönelik önlemler artırılmalı.

03.12.2024 14:19
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Afrika kıtasının en kalabalık ülkesi Nijerya'da, her yıl yaklaşık 42 bin 700 kişinin Edinilmiş Bağışıklık Eksikliği Sendromu (AIDS) nedeniyle yaşamını yitirdiği bildirildi.
Başkent Abuja'da AIDS nedeniyle hayatını kaybedenleri anmak amacıyla program düzenlendi.
Nijerya HIV/AIDS ile Yaşayan İnsanlar Ağı Sekreteri Nicholas Ugbenyen, programda yaptığı konuşmada, AIDS'in hala ülkenin en ciddi sağlık sorunlarından biri olduğunu belirtti.
Ugbenyen, her yıl çoğunluğu kadın, yaklaşık 42 bin 700 kişinin AIDS nedeniyle öldüğünü kaydederek ayrıca ülkede halihazırda ebeveynleri tarafından terk edilmiş 1,1 milyon AIDS'li çocuğun bulunduğunu da sözlerine ekledi.
AIDS'in 2030'a kadar sona erdirilmesi hedefi doğrultusunda, pediatrik HIV'in (İnsan Bağışıklık Yetmezliği Virüsü) önlenmesi ve tedavisine öncelik verilmesi gerektiğini vurgulayan Ugbenyen, paydaşları, HIV müdahalesini güçlendirmek için pediatrik bakımda yenilikçi ve sürdürülebilir yaklaşımlar benimsemeye davet etti.
Nijerya Ulusal AIDS Kontrol Programı (NACA) Direktörü Temitope Ilori de HIV/AIDS ile yaşayan bireylere yönelik damgalama ve ayrımcılığın sona erdirilmesi çağrısında bulundu.
Ilori, ayrımcılığın önlenmesinin bakıma erişimi iyileştirmede önemli rol oynadığını vurguladı.

Kaynak: AA

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