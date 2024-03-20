Nijerya'da askerlerin öldürülmesinin ardından yapılan operasyonda 40 sivilin öldüğü iddia edildi

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Nijerya'nın Delta eyaletinde düzenlenen saldırılarda 16 askerin hayatını kaybetmesinin ardından yapılan operasyonda 40 sivilin öldüğü iddia edildi.

Bölgenin önde gelenlerinden kanaat önderi İjaw Gençlik Konseyi (IYC) Başkanı Alaye Theophilus, yaptığı açıklamada, ordunun Delta eyaletinin komşusu Bayelsa eyaletine bağlı Güney İjaw bölgesinde 40 kişiyi öldürdüğünü iddia etti.

Theophilus, "Masum erkek, kadın ve çocukların üzerine ateş açtılar. Herhangi bir provokasyon olmaksızın 40 kişiyi öldürdüler ve öldürmeye devam ediyorlar." ifadesini kullandı.

Askeri personelin öldürülmesinin İjaw bölgesinde gerçekleşmediğini ve bölgeyle hiçbir ilgisi bulunmadığını belirten Theophilus, bu nedenle birkaç kişinin eylemi yüzünden tüm toplumun yok edilmemesi gerektiğini savundu.

Olay

Nijerya'nın Delta eyaletinde hafta sonu barış koruma görevindeki askerlere yönelik saldırıda aralarında iki binbaşı ve bir yüzbaşının da bulunduğu 16 asker hayatını kaybetmişti. Saldırıyı hangi grubun düzenlediğine ilişkin bilgi verilmemişti.

Devlet Başkanı Bola Ahmed Tinubu, faillerin yakalanması amacıyla talimat vermişti.

Askerler, saldırının ardından Güney İjaw bölgesinde askerlerin öldürülmesi olayına karıştığı söylenen bir militan liderinin saklandığı iddiasıyla bölgede operasyon düzenlemişti.