Nijerya'da Benzin Sübvansiyonu Protestoları: Bazı Eyaletlerde Sokağa Çıkma Yasağı

Güncel

Nijerya'da benzin sübvansiyonunun kaldırılmasının ardından artan hayat pahalılığına karşı başlatılan protestolar nedeniyle bazı eyaletlerde sokağa çıkma yasağı uygulanmasına karar verildi.

Ülkede dün başlatılan protestoların bazı yerlerde şiddete dönüşmesi nedeniyle Gombe, Jigawa, Kano, Niger ve Yobe eyaletlerinde sokağa çıkma yasağı ilan edildi.

Kano Valisi Abba Kabir Yusuf, yaptığı yazılı açıklamada, eyaletteki protestoların şiddete dönüştüğüne işaret ederek, "Dikkatli değerlendirme sonucunda, iş yerlerinin yağmalanmasını, tahrip edilmesini ve masum vatandaşların öldürülmesini önlemek amacıyla sokağa çıkma yasağı uygulanması gerektiğine karar verdik." ifadesini kullandı.

Gombe, Jigawa, Niger ve Yobe eyaletlerinde de iş yerlerinin yağmalanması, protestocularla güvenlik güçleri arasında yaşanan çatışmalar nedeniyle sokağa çıkma yasağı ilan edildi.

Sivil toplum kuruşları, benzin sübvansiyonun kaldırılmasının ardından 1 Ağustos'tan itibaren ülke genelinde 10 günlük protesto düzenlemeyi planlıyor.

Geçen yıl benzin sübvansiyonu kaldırıldı

Nijerya Devlet Başkanı Bola Ahmed Tinubu, 29 Mayıs 2023'te petrol ürünlerine uygulanan sübvansiyonu kaldırdı.

Kararın ardından ülkede akaryakıt fiyatları yükseldi.

Litresi 185 nairaya (0,24 dolar) satılan akaryakıtın fiyatı 620 nairaya (0,82 dolar) çıktı.