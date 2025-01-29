Nijerya'da Boko Haram'a Hava Operasyonu: 30 Terörist Öldürüldü

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Nijerya'nın kuzeydoğusundaki Borno eyaletinde, terör örgütü Boko Haram'a yönelik hava operasyonlarında 30 terörist öldürüldü.

Nijerya Hava Kuvvetleri (NAF) Sözcüsü Olusola Akinboyewa, yaptığı açıklamada, ordunun, Borno eyaletine bağlı Degbewa ve Chikide bölgelerinde Boko Haram'a yönelik hava operasyonları düzenlediğini belirtti.

Operasyonlarda 30 Boko Haram üyesinin etkisiz hale getirildiğini söyleyen Akinboyewa, çok sayıda teröristin yaralı olarak kaçtığını kaydetti.

Akinboyewa, operasyonların ülkenin kuzeydoğusunda normalliği yeniden tesis etmeyi ve sosyo-ekonomik faaliyetleri kolaylaştırmayı amaçladığını ifade etti.

Ülkenin Borno eyaletinde 16-25 Ocak'ta Boko Haram'a yönelik operasyonlarda 22 asker hayatını kaybetmiş, 70 terörist öldürülmüştü.

Nijerya'da 2000'li yılların başından beri varlık gösteren Boko Haram'ın, 2009'dan bu yana düzenlediği kitlesel terör eylemlerinde on binlerce kişi yaşamını yitirdi.

Terör örgütü, 2015'ten bu yana ülkenin sınır komşuları Kamerun, Çad ve Nijer'de de saldırılar düzenledi. Örgütün Çad Gölü Havzası'ndaki saldırılarında en az 2 bin kişi hayatını kaybetti.

Ülkede terör saldırıları ve çatışmalar nedeniyle yüz binlerce kişi göç etmek zorunda kaldı.