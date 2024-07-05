Nijerya'da Çalıntı Petrol Yakalandı - Son Dakika
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Nijerya'da Çalıntı Petrol Yakalandı

Afrika Kıtası'nın petrol ve doğal gaz zengini Nijerya'da geçen ay 3,9 milyon litre çalıntı ham petrol yakalandı. Nijerya Polis Sözcüsü, ülkenin petrol bölgesi Nijer Deltası'nda düzenlenen operasyonlarda hırsızların boru hatlarından çaldığı petrolün ele geçirildiğini açıkladı. Nijerya, petrol hırsızlığı ve boru hatlarına saldırılar nedeniyle büyük zararlar yaşamaktadır.

05.07.2024 15:21
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Afrika Kıtası'nın petrol ve doğal gaz zengini Nijerya'da geçen ay 3,9 milyon litre çalıntı ham petrol yakalandı.

Nijerya Polis Sözcüsü Olumuyiwa Adejobi, yaptığı açıklamada, ordunun geçen ay ülkenin petrol bölgesi Nijer Deltası'nda hırsızlara karşı operasyonlar düzenlediğini belirtti.

Adejobi, operasyonlarda hırsızların boru hatlarından çaldığı 3,9 milyon litre ham petrole el koyduklarını bildirdi.

Nijeryalı senatör Ned Nwoko da ülkede artan petrol hırsızlığı ve boru hatlarına saldırılar nedeniyle devletin geçen yıl 3 milyar dolardan fazla zarara uğradığını söyledi.

37 milyar varillik petrol rezervi

Nijerya'nın tespit edilen yaklaşık 37 milyar varil petrol rezervi, dünyadaki rezervlerin yüzde 3,1'ini oluşturuyor.

Ham petrol üretiminde dünyanın ilk 15 ülkesi arasında bulunan Nijerya, dünyada en fazla petrol rezervine sahip 8'inci ülke konumunda, petrol ihracatında ise 6'ncı sırada yer alıyor.

Petrol yataklarının bulunduğu Delta bölgesinde, silahlı gruplar petrol alanlarında sabotajlar gerçekleştiriyor, bölgede çatışmalar ve adam kaçırma olayları yaşanıyor.

Kaynak: AA

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