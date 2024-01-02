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Nijerya'da çetelerin kaçırdığı 21 kişi kurtarıldı - Son Dakika
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Nijerya'da çetelerin kaçırdığı 21 kişi kurtarıldı

Nijerya'nın Kogi eyaletinde düzenlenen operasyonlarda, çetelerin kaçırdığı 21 kişinin kurtarıldığı bildirildi. Operasyon sonucunda rehin alınan kişiler sağlık kontrolünden geçirildikten sonra ailelerine teslim edilecek.

Nijerya\'da çetelerin kaçırdığı 21 kişi kurtarıldı
02.01.2024 - 14:08,
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Nijerya'nın Kogi eyaletinde düzenlenen operasyonlarda, çetelerin kaçırdığı 21 kişinin kurtarıldığı bildirildi.

Kogi Valiliği Medya Sorumlusu Onogwu Muhammed, yaptığı açıklamada, 28 Aralık'ta eyaletin Ajaokuta-İtobe kara yolunda silahlı çete üyelerinin bir araca baskın düzenleyerek 21 kişiyi kaçırdığını hatırlattı.

Muhammed, baskının ardından polis, Nijerya Sivil Savunma ve Güvenlik Teşkilatı ve yerel güvenlikçilerin bölgede ortak bir kurtarma operasyonu düzenlediklerini belirtti.

Operasyonda çetelerin rehin aldığı 21 kişinin kurtarıldığını aktaran Muhammed, bu kişilerin sağlık kontrolünden sonra ailelerine teslim edileceğini ifade etti.

Ülkede, insan kaçırma suçu idamla cezalandırılmasına karşın, fidye için kaçırma olaylarına sık rastlanıyor.

Silahlı kişiler, genelde ülkenin kuzeyindeki köyleri, okulları ve yolcuları hedef alarak fidye talep ediyor.

Kaynak: AA
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SON DAKİKA: Nijerya'da çetelerin kaçırdığı 21 kişi kurtarıldı - Son Dakika
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