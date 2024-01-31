Nijerya\'da çobanlar ile çiftçiler arasındaki çatışmalarda ölü sayısı 91\'e yükseldi

Nijerya'da Plateau eyaletinde çobanlar ile çiftçiler arasındaki devam eden çatışmalarda hayatını kaybedenlerin sayısı 91'e yükseldi.
Mwaghavul Gençlik Hareketi Ulusal Başkanı Sunday Dankaka, gazetecilere yaptığı açıklamada, Plateau eyaletinin Mangu bölgesinde 2 grup arasında geçen haftadan bu yana devam eden çatışmalarda ölü sayısının artmaya devam ettiğini belirtti.
Dankaka, çatışmalarda şu ana kadar 37'si çocuk, 42'si kadın toplam 91 kişinin öldüğünü açıkladı.
Çatışmalarda 158 kişinin yaralandığını aktaran Dankaka, 114 ev, 9 cami ve 15 kilisenin ateşe verildiğini ifade etti.
Plateau eyaletine bağlı Mangu bölgesindeki çobanlar ile çiftçiler arasında geçen haftadan beri çatışmalar sürüyor.
Nijerya Kızılhaç Mangu Bölge Başkanı Nurudeen Husaini Magaji, çatışmalar nedeniyle bölgede kurulan kampa yaklaşık 1500 kişinin sığındığını belirtmişti.
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