Nijerya'da Demokrasi Günü'nde 109 Mahkum Affedildi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Nijerya'da Demokrasi Günü'nde 109 Mahkum Affedildi

12.06.2026 23:30
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Nijerya'da, 12 Haziran Demokrasi Günü dolayısıyla 109 mahkum affedildi, iki idam cezası kaldırıldı.

Batı Afrika ülkelerinden Nijerya'da, Demokrasi Günü dolayısıyla 109 mahkum affedildi.

Ülkenin Kaduna ve Kogi eyaletlerinde "12 Haziran Demokrasi Günü" dolayısıyla çoğu adi suçlardan mahkum 109 kişiye af çıkarıldı.

Kaduna Valisi Uba Sani, yaptığı yazılı açıklamada, Demokrasi Günü vesilesiyle iki mahkumun idam cezasının kaldırıldığını belirtti.

Sani, Demokrasi Günü'nün, demokratik yönetimin yeniden tesis edilmesi için mücadele eden Nijeryalıların fedakarlıklarını anmak ve daha birleşik, barışçıl ve müreffeh bir ülke inşa etme kararlılığını yeniden teyit etmek için bir fırsat sunduğunu kaydetti.

Kaynak: AA

Demokrasi, Politika, Nijerya, Mahkum, Mahkum, Güncel, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Güncel Nijerya'da Demokrasi Günü'nde 109 Mahkum Affedildi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Motosiklet aydınlatma direğine çarptı 2 kişi hayatını kaybetti Motosiklet aydınlatma direğine çarptı! 2 kişi hayatını kaybetti
Meksika’da silahlı saldırıya uğrayan gazeteci hayatını kaybetti Meksika'da silahlı saldırıya uğrayan gazeteci hayatını kaybetti
Trump “Anlaşma tamam, boğazlar açılacak“ dedi, İran’dan beklemediği bir yanıt geldi Trump "Anlaşma tamam, boğazlar açılacak" dedi, İran'dan beklemediği bir yanıt geldi
Atina’nın uykularını kaçıran silah Türkiye’ye övgü yağdırdılar Atina'nın uykularını kaçıran silah! Türkiye'ye övgü yağdırdılar
Fatih’te 3 motosiklet birbirine girdi: 1’i ağır 5 yaralı Fatih'te 3 motosiklet birbirine girdi: 1'i ağır 5 yaralı
Güney Kore’ye galibiyeti Beşiktaşlı Hyeon-Gyu Oh getirdi Güney Kore'ye galibiyeti Beşiktaşlı Hyeon-Gyu Oh getirdi

00:17
Gaziantep’in Nurdağı ilçesinde 4.6 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde 4.6 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
00:00
Dzekolu Bosna Hersek’in galibiyet hayallerini eski Beşiktaşlı Larin yıktı
Dzekolu Bosna Hersek'in galibiyet hayallerini eski Beşiktaşlı Larin yıktı
23:32
Antalya’da “Altunlar“ çetesine dev operasyon: 63 kişi gözaltına alındı
Antalya'da "Altunlar" çetesine dev operasyon: 63 kişi gözaltına alındı
22:41
FIFA Başkanı Infantino ortalığı karıştırdı O ülkeyle dalga geçti
FIFA Başkanı Infantino ortalığı karıştırdı! O ülkeyle dalga geçti
22:40
Yurtta kan donduran görüntüler Küçücük çocuğu tekme tokat dövdü
Yurtta kan donduran görüntüler! Küçücük çocuğu tekme tokat dövdü
22:14
4 bin 967 hakim ve savcının görev yeri değiştirildi
4 bin 967 hakim ve savcının görev yeri değiştirildi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 13.06.2026 00:29:58. #7.12#
SON DAKİKA: Nijerya'da Demokrasi Günü'nde 109 Mahkum Affedildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.