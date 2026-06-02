Nijerya\'da Doğum Günü Kutlamasında Saldırı: 8 Ölü

Nijerya'nın Plateau eyaletinde düzenlenen silahlı saldırıda 8 kişi yaşamını yitirdi, 10 kişi yaralandı.
Yerel basındaki haberlere göre, Plateau eyaletine bağlı Gwon-Ajang köyünde doğum günü kutlamak için toplananlara kimliği belirsiz silahlı kişiler ateş açtı.
Saldırıda 8 kişi hayatını kaybetti, 10 kişi yaralandı.
Plateau'da zaman zaman silahlı saldırılar düzenleyen bazı çete üyelerinin, geçen ay da eyalette düzenledikleri silahlı saldırıda 30'dan fazla kişi hayatını kaybetmişti.
Nijerya, uzun zamandır ülkenin farklı bölgelerinde silahlı çetelerin yanı sıra Boko Haram ve DEAŞ'ın Batı Afrika kolu ISWAP terör örgütlerinin saldırılarına maruz kalıyor.
