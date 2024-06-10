Nijerya'da Her 3 Çocuktan 1'i Ciddi Gıda Yoksulluğu Yaşıyor - Son Dakika
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Nijerya'da Her 3 Çocuktan 1'i Ciddi Gıda Yoksulluğu Yaşıyor

Nijerya\'da Her 3 Çocuktan 1\'i Ciddi Gıda Yoksulluğu Yaşıyor

Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF), Nijerya'da her 3 çocuktan 1'inin çatışma, iklim krizleri ve eşitsizlik nedeniyle ciddi gıda yoksulluğu yaşadığını bildirdi. UNICEF Nijerya ofisinden yapılan açıklamada, Nijerya'da ciddi gıda yoksulluğu çeken çocukların oranının, 2012'de yüzde 45 iken 2022'de yüzde 32'ye gerileyerek istikrarlı bir düşüş gösterdiği belirtildi. Açıklamada, Nijerya'da yaklaşık her 3 çocuktan 1'inin çatışma, iklim krizleri ve eşitsizlik nedeniyle ciddi gıda yoksulluğu yaşadığı kaydedildi.

10.06.2024 18:21
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Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF), Nijerya'da her 3 çocuktan 1'inin çatışma, iklim krizleri ve eşitsizlik nedeniyle ciddi gıda yoksulluğu yaşadığını bildirdi.

UNICEF Nijerya ofisinden yapılan açıklamada, Nijerya'da ciddi gıda yoksulluğu çeken çocukların oranının, 2012'de yüzde 45 iken 2022'de yüzde 32'ye gerileyerek istikrarlı bir düşüş gösterdiği belirtildi.

Açıklamada, Nijerya'da yaklaşık her 3 çocuktan 1'inin çatışma, iklim krizleri ve eşitsizlik nedeniyle ciddi gıda yoksulluğu yaşadığı kaydedildi.

Bu durumun, çocukların yaşamı tehdit eden yetersiz beslenme ile karşılaşma olasılığını yüzde 50'ye kadar artırabileceği aktarılan açıklamada, "Nijerya, şiddetli gıda yoksulluğu içinde yaşayan 181 milyon çocuğun neredeyse 3'te 2'sini barındıran 20 ülke arasında yer alıyor." ifadesine yer verildi.

Açıklamada, dünya genelinde ve Nijerya'da, çocuklara besleyici, güvenli ve erişilebilir seçenekler sunamayan gıda sistemleri de dahil olmak üzere çeşitli faktörlerin çocuk gıda yoksulluğu krizini körüklediği belirtildi.

Nijerya hükümeti ile Uluslararası Kurtarma Komitesi (IRC) tarafından yayımlanan raporda, Nijerya'da gıda güvensizliği nedeniyle haziran-temmuz-ağustos döneminde 32 milyon kişinin akut açlıkla karşı karşıya kalacağı bildirilmişti.

Kaynak: AA

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SON DAKİKA: Nijerya'da Her 3 Çocuktan 1'i Ciddi Gıda Yoksulluğu Yaşıyor - Son Dakika
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