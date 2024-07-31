Nijerya'da İmo eyaletindeki silahlı saldırıda 4 polis öldü

Nijerya'nın güneyindeki İmo eyaletinde düzenlenen silahlı saldırıda 4 polis yaşamını yitirdi.
Ulusal basında çıkan haberlere göre, kimliği belirsiz kişilerce İmo eyaletine bağlı Owerri bölgesinde silahlı saldırı düzenlendi.
Saldırıda 4 polis hayatını kaybetti, aralarında kadınların da bulunduğu çok sayıda kişi yaralandı.
Bölgede, IPOB tarafından zaman zaman saldırılar düzenliyor
Nijerya'nın güneyinde ayrılıkçı Biafra Yerli Halkları (IPOB) tarafından zaman zaman bu tür saldırılar gerçekleştiriliyor.
Güney bölgesinde 29 Mart'ta düzenlenen operasyonlarda, IPOB üyesi 16 kişi, silah ve bombalarla yakalanmıştı.
Biafra halkının, Nijerya'nın güneyinde bağımsız Biafra devletini kurma talebiyle ayaklanması üzerine 1967'de çıkan iç savaşta, milyonlarca kişi hayatını kaybetmişti.
Ülkenin güneydoğusunda 1967'de kurulan Biafra Cumhuriyeti, iç savaş sonunda yeniden Nijerya'nın egemenliği altına girmişti.
Nijerya devleti tarafından terör örgütü ilan edilen IPOB, bağımsız devlet kurmak istiyor.
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