Nijerya'da intihar saldırısında 19 kişi hayatını kaybetti

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Nijerya'nın kuzeydoğusundaki Borno eyaletinde düzenlenen intihar saldırısında 19 kişi hayatını kaybetti.

Yerel medyada yer alan haberlere göre, dün akşam saatlerinde Borno'ya bağlı Kawuri köyünde yol kenarındaki bir çay ocağında intihar saldırısı düzenlendi.

Saldırıda 19 kişi yaşamını yitirdi, 20'den fazla kişi yaralandı.

Öte yandan, saldırıyı henüz üstlenen olmadı.

Boko Haram örgütü, yoğun faaliyet gösterdiği Borno'da uzun bir aradan sonra yeniden intihar saldırıları düzenlenmeye başladı. Örgütün son olarak 30 Haziran'da Borno'da düzenlediği intihar saldırısında 31 kişi hayatını kaybetmişti.

Borno'daki terör örgütleri Boko Haram ve DEAŞ'ın Batı Afrika kolu ISWAP üyeleri, yoğun saldırılar düzenliyor.

Nijerya'da 2000'li yılların başından beri varlık gösteren Boko Haram'ın 2009'dan bu yana düzenlediği kitlesel şiddet eylemlerinde on binlerce kişi yaşamını yitirdi.

Örgüt, 2015'ten bu yana ülkenin sınır komşuları Kamerun, Çad ve Nijer'de de saldırılar düzenliyor.