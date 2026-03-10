Nijerya'da İsyan ve Çeteler Kadınları ve Çocukları Vuruyor - Son Dakika
Nijerya'da İsyan ve Çeteler Kadınları ve Çocukları Vuruyor

10.03.2026 15:32
Nijerya'da yerinden edilenlerin yüzde 80'i kadın ve çocuk, cinsiyete dayalı şiddet artıyor.

Nijerya'nın kuzeydoğusunda süren isyan ve kuzeybatıda artan silahlı çete saldırıları nedeniyle milyonlarca kişi yerinden edilirken krizden en fazla kadınlar ve çocukların etkilendiği bildirildi.

"SOS Children's Villages Nigeria" adlı sivil toplum kuruluşu tarafından yapılan açıklamaya göre, ülkede devam eden güvenlik krizleri nedeniyle yerinden edilenlerin sayısı 3,4 milyonu aştı."

Kuruluşun Ulusal Direktörü Eghosa Erhumwunse, yerinden edilenlerin yaklaşık yüzde 80'inin kadınlar ve çocuklardan oluştuğunu belirtti.

Erhumwunse, özellikle kamplar ve geçici yerleşim alanlarında yaşayan kadınların ciddi güvenlik riskleriyle karşı karşıya kaldığına işaret ederek, bu ortamlarda kadınların kaçırılma, insan ticareti ve zorla evlendirme gibi cinsiyete dayalı şiddet türlerine sistematik olarak maruz kaldığını vurguladı.

İnsani yardım değerlendirmelerine göre, söz konusu bölgelerde her üç kadından en az birinin fiziksel ya da cinsel şiddette maruz kaldığını aktaran Erhumwunse, güvenli su noktalarına erişimin sınırlı olması ve cinsiyete göre ayrılmış sanitasyon alanlarının bulunmamasının da şiddet riskini artırdığını ifade etti.

Erhumwunse ayrıca, yerel adalet sistemlerinin zayıflaması ve birçok yerinden edilmiş kişinin kimlik belgelerini kaybetmesi nedeniyle kadınların ciddi bir "koruma boşluğu" içinde kaldığının altını çizdi.

Çatışmaların yanı sıra sel ve iklim kaynaklı afetlerin de kadınlar üzerindeki baskıyı artırdığını belirten Erhumwunse, yerinden edilmenin geçim kaynaklarını yok ettiğini, sosyal destek ağlarını zayıflattığını ve şiddet riskini yükselttiğini belirtti.

Erhumwunse, buna rağmen kadınların kriz ortamlarında toplulukların yeniden ayağa kalkmasında önemli rol oynadığını vurgulayarak kadınların gıda ağları kurduğuna, çocukların bakımını üstlendiğine ve toplumsal dayanışmayı güçlendirdiğine dikkati çekti.

Kaynak: AA

