Nijerya'da Pazarda Meydana Gelen Patlamada 16 Kişi Hayatını Kaybetti

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ABUJA, 2 Ağustos (Xinhua) -- Nijerya'nın kuzeydoğusundaki Borno eyaletinde Çarşamba günü geç saatlerde yerel bir akşam pazarında meydana gelen patlamada 16 kişi hayatını kaybederken, 20 kişi de yaralandı.

Borno Emniyet Müdürü Yusuf Lawan Perşembe sabahı Xinhua'ya telefonla yaptığı açıklamada patlamanın, eyaletin Kondauga yerel yönetim bölgesine bağlı Kawuri kasabasındaki bir pazar yerinde, Boko Haram terör örgütü tarafından yerleştirildiği iddia edilen el yapımı bir patlayıcının infilak etmesi sonucu meydana geldiğini söyledi.

Lawan, polis ekiplerinin hızla olay yerine sevk edildiğini ve bölgenin diğer patlamalara karşı güvenlik çemberine alındığını belirtti. Bölge güvenlik önlemlerinin ardından normale döndürüldü.

Borno Polis Sözcüsü Nahum Daso yaptığı yazılı açıklamada, patlamanın ardından polisin eyalet genelinde 24 saat sokağa çıkma yasağı ilan ettiğini belirtti.

"Sokağa çıkma yasağı, daha fazla can ve mal kaybını önleyen ve güvenlik kurumlarının bölgenin kontrolü ile kamu güvenliğini sağlamasına olanak veren bir tedbir" diyen sözcü bölge sakinlerinden evlerinden çıkmamalarını ve "sokağa çıkma yasağı süresince gereksiz hareketlerden" kaçınmaları çağrısında bulundu.