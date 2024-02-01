Nijerya\'da Tarikat Aracılığıyla Terör Örgütlerine Aktarılan 7,8 Milyon Dolar Tespit Edildi

Güncel

Nijerya'da bir tarikat aracılığıyla terör örgütleriyle bağlantılı hesaplara aktarılan 7,8 milyon doların tespit edildiği bildirildi.

Ekonomik ve Mali Suçlar Komisyonu (EFCC) Başkanı Ola Olukoyede, Nijerya'da yolsuzlukla mücadele kapsamında başkent Abuja'da düzenlenen bir programda yaptığı açıklamada, Komisyonun bir tarikat aracılığıyla terör örgütleriyle bağlantılı hesaplara aktarılan 7,8 milyon dolar tespit ettiğini belirtti.

Nijerya'dan çalınan 33,5 milyon doların araştırılması sırasında söz konusu hesaplara aktarılan miktarın tespit edildiğini kaydeden Olukoyede, "Kara para aklama konusunu araştırdık. Bu ülkede bir yerlerde, teröristler için para aklayan belirli bir dini tarikat var." dedi.

Olukoyede, tarikat liderinin mahkemeden Komisyonun kendisini gözaltına almasını engelleyen bir karar aldığını ifade etti.

Uzun süredir yolsuzluğu, haydutluğu ve terörizmin finansmanını azaltmak için mücadele eden Nijerya, Aralık 2022'de yeni para tasarlamıştı.