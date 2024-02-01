 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Nijerya'da Tarikat Aracılığıyla Terör Örgütlerine Aktarılan 7,8 Milyon Dolar Tespit Edildi - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Nijerya'da Tarikat Aracılığıyla Terör Örgütlerine Aktarılan 7,8 Milyon Dolar Tespit Edildi

Nijerya\'da Tarikat Aracılığıyla Terör Örgütlerine Aktarılan 7,8 Milyon Dolar Tespit Edildi

Nijerya'da Ekonomik ve Mali Suçlar Komisyonu (EFCC), bir tarikat aracılığıyla terör örgütleriyle bağlantılı hesaplara aktarılan 7,8 milyon doları tespit etti. Nijerya'dan çalınan 33,5 milyon doların araştırılması sırasında bu miktar ortaya çıktı. Ülke, yolsuzluk, haydutluk ve terörizmin finansmanıyla mücadele etmek için çeşitli önlemler almaktadır.

01.02.2024 14:57
Abone Ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Nijerya'da bir tarikat aracılığıyla terör örgütleriyle bağlantılı hesaplara aktarılan 7,8 milyon doların tespit edildiği bildirildi.

Ekonomik ve Mali Suçlar Komisyonu (EFCC) Başkanı Ola Olukoyede, Nijerya'da yolsuzlukla mücadele kapsamında başkent Abuja'da düzenlenen bir programda yaptığı açıklamada, Komisyonun bir tarikat aracılığıyla terör örgütleriyle bağlantılı hesaplara aktarılan 7,8 milyon dolar tespit ettiğini belirtti.

Nijerya'dan çalınan 33,5 milyon doların araştırılması sırasında söz konusu hesaplara aktarılan miktarın tespit edildiğini kaydeden Olukoyede, "Kara para aklama konusunu araştırdık. Bu ülkede bir yerlerde, teröristler için para aklayan belirli bir dini tarikat var." dedi.

Olukoyede, tarikat liderinin mahkemeden Komisyonun kendisini gözaltına almasını engelleyen bir karar aldığını ifade etti.

Uzun süredir yolsuzluğu, haydutluğu ve terörizmin finansmanını azaltmak için mücadele eden Nijerya, Aralık 2022'de yeni para tasarlamıştı.

Kaynak: AA

Sizin düşünceleriniz neler ?

Nijerya, Politika, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Nijerya'da Tarikat Aracılığıyla Terör Örgütlerine Aktarılan 7,8 Milyon Dolar Tespit Edildi - Son Dakika


Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 1.02.2024 16:03:04. #1.12#
SON DAKİKA: Nijerya'da Tarikat Aracılığıyla Terör Örgütlerine Aktarılan 7,8 Milyon Dolar Tespit Edildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement