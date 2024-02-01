Nijerya\'da Tarikat Aracılığıyla Terör Örgütlerine Aktarılan 7,8 Milyon Dolar Tespit Edildi

Nijerya'da bir tarikat aracılığıyla terör örgütleriyle bağlantılı hesaplara aktarılan 7,8 milyon doların tespit edildiği bildirildi.
Ekonomik ve Mali Suçlar Komisyonu (EFCC) Başkanı Ola Olukoyede, Nijerya'da yolsuzlukla mücadele kapsamında başkent Abuja'da düzenlenen bir programda yaptığı açıklamada, Komisyonun bir tarikat aracılığıyla terör örgütleriyle bağlantılı hesaplara aktarılan 7,8 milyon dolar tespit ettiğini belirtti.
Nijerya'dan çalınan 33,5 milyon doların araştırılması sırasında söz konusu hesaplara aktarılan miktarın tespit edildiğini kaydeden Olukoyede, "Kara para aklama konusunu araştırdık. Bu ülkede bir yerlerde, teröristler için para aklayan belirli bir dini tarikat var." dedi.
Olukoyede, tarikat liderinin mahkemeden Komisyonun kendisini gözaltına almasını engelleyen bir karar aldığını ifade etti.
Uzun süredir yolsuzluğu, haydutluğu ve terörizmin finansmanını azaltmak için mücadele eden Nijerya, Aralık 2022'de yeni para tasarlamıştı.
Volkan Demirel'in çalıştırdığı Hatayspor, Acun Ilıcalı'nın takımı Hull City'den Doğukan Sinik'i sezon sonuna kadar kiraladığını TFF'ye bildirdi. 25 yaşındaki futbolcu, bu sezon Hull City'de sadece 1 maçta forma giyebildi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Diyanet Akademisi Başkanlığı 1. Dönem Aday Din Görevlileri Mezuniyet Merasimi'nde konuştu. Erdoğan, ''İslam'ın hayata dair kurallarının bütününü temsil eden şeriata düşmanlık, esasında dininin bizatihi kendisine husumettir. İnanıp-inanmamak, yaşayıp-yaşamamak elbette bir tercih meselesidir; ama dinin emirlerine dil uzatmak başka bir konudur'' dedi.
İBB Başkanı İmamoğlu, AK Parti İBB Adayı Murat Kurum'un Kanal İstanbul'la ilgili ''Bizim gündemimizde yok'' sözlerini hatırlatarak bunda kendi yönetimlerinin başarısının olduğunu söyledi. İmamoğlu projeyle ilgili ''Bir baş belası işi, bu şehrin başından uzak tuttuk. Ve başlayamadılar.'' dedi.
İstanbul'un Sarıyer ilçesindeki ABD'nin İstanbul Başkonsolosluğu otoparkına girmeye çalışan şüpheli, polis ekipleri tarafından kıskıvrak yakalandı. Şüpheli, kelepçelenerek polis otosuna bindirildi ve ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.
Sarıyer'deki Santa Maria İtalyan Kilisesi'nde gerçekleşen silahlı saldırıyı gerçekleştiren şüphelilerin kaçtıkları aracı Beylikdüzü'nde bırakıp dolmuşa bindikleri güvenlik kamerası görüntüleriyle tespit edildi.
Fenerbahçe'de sakatlığının ardından sahalara dönen Lincoln Henrique'ye Erol Bulut'un çalıştırdığı Cardiff City talip oldu. İsmail Kartal'ın vereceği rapor sonrasında futbolcunun geleceği netlik kazanacak.
Yılmaz Erdoğan, Hazar Ergüçlü, Selma Ergenç, Güven Kıraç, Kubilay Aka ve Rıza Kocaoğlu'nun başrollerinde yer aldığı Dilber dizisi fragmanı yayınlandığı günden beri adından söz ettiriyor. Ergüçlü, gelen eleştirilere Instagram hesabından yanıt verdi ve performansını tekrarlamaya hazır olduğunu belirtti.
İstanbul Fatih'te işlettiği çay ocağında bıçaklanarak öldürülen Ramazan Hoca'nın katil zanlısı yakalandı. Operasyona ilişkin görüntüleri paylaşan İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, ''Kahraman polislerimizi tebrik ediyorum. Ramazan Hocaya Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı diliyorum. Mekanı cennet, makamı âli olsun'' ifadelerini kullandı.
Son Dakika › Güncel › Nijerya'da Tarikat Aracılığıyla Terör Örgütlerine Aktarılan 7,8 Milyon Dolar Tespit Edildi - Son Dakika
Sizin düşünceleriniz neler ?