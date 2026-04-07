Nijerya'da Terör Suçlamaları İçin Toplu Yargılama Başladı

07.04.2026 15:04
Nijerya federal hükümeti, terör suçlamasıyla tutuklu bulunan sanıklara yönelik toplu yargılamaları yeniden başlattı.

Ulusal Terörle Mücadele Merkezi (NCTC) tarafından yapılan açıklamada, ülkede terör suçlamasıyla tutuklu bulunan sanıklara yönelik toplu yargılamaların yeniden başlatıldığı belirtildi.

Açıklamada, bu adımın terörle mücadele kapsamında adalet mekanizmasını hızlandırmayı amaçladığı ifade edildi.

Yargılanma sürecinin aşamalı şekilde devam edeceği aktarılan açıklamada, yargılamada şeffaf ve adil sürecin izleneceği değerlendirmesine yer verildi.

Nijerya hükümeti, daha önce ülkenin kuzeydoğusunda yakalanan terör örgütü Boko Haram'ın yaklaşık 5 bin üyesinin yargılanacağını duyurmuştu.

Ülkede, 2024 yılında 300 Boko Haram üyesi yargılanmıştı.

Nijerya'da Boko Haram'ın 2009 yılından bu yana gerçekleştirdiği kitlesel terör eylemlerinde 20 binden fazla kişi hayatını kaybetti.

Ülkede süregelen terör saldırıları ve silahlı çatışmalar, her yıl yüz binlerce kişinin yerinden edilmesine yol açıyor. Bu durum, Nijerya'da hem insani krizi derinleştiriyor hem de bölgesel istikrarsızlığı artırıyor.

Kaynak: AA

